Học sinh Đà Nẵng giành huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Em Phan Đình Triết (lớp 12A5, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng) vừa xuất sắc giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương (APOAI) năm 2026.

APOAI là sân chơi trí tuệ uy tín dành cho các học sinh xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ và AI. Kỳ thi năm nay có 129 thí sinh đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tham gia dự thi.

Em Phan Đình Triết xuất sắc giành huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Phan Đình Triết là thành viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn, cử tham dự cuộc thi. Tại APOAI 2026, đoàn Việt Nam gồm 8 học sinh tham dự và đạt thành tích gồm 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 2 bằng khen.

Sau thành tích này, em Phan Đình Triết tiếp tục chuẩn bị tham dự kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2026, dự kiến diễn ra tại Kazakhstan từ ngày 2 đến 10/8/2026.

Trước đó, Triết từng đạt giải Nhì tại cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc gia năm 2025 và giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2026.

Năm 2026, kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức lần đầu tiên, do Trung Quốc đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Vào giữa tháng 6, em Nguyễn Nhật Anh cũng là học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã xuất sắc giành huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu.