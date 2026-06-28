Lưu ý thí sinh dự Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026

TPO - Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 2/8 tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội).

Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Chỉ thí sinh đạt từ Huy chương Đồng ở Vòng chung kết Quốc gia trở lên mới đủ điều kiện đăng ký thi Vòng Chung kết Quốc tế.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, thí sinh phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tổ chức AIMO Việt Nam và AIMO quốc tế.

Thí sinh dự thi Vòng Chung kết Quốc gia hồi tháng 5/2026.

Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp cũng cần xác nhận đồng ý với các điều kiện đăng ký, điều kiện tham dự, quy định về lệ phí cũng như các quy định liên quan.

Không nên đặt dịch vụ khi chưa có thông báo chính thức

Một trong những nội dung được Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý là toàn bộ các nội dung chuyên môn, quy chế thi, lịch trình, chương trình hoạt động, lễ trao giải, lệ phí và các điều chỉnh phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của AIMO quốc tế.

AIMO Việt Nam là đơn vị tiếp nhận đăng ký, hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ phụ huynh và thí sinh, đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức quốc tế trong quá trình triển khai.

Các thông tin về số báo danh, sơ đồ phòng thi, lịch trình chi tiết, chương trình hoạt động và lễ trao giải sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Ban Tổ chức.

Trong trường hợp có điều chỉnh về thời gian, địa điểm, quy chế hoặc các nội dung liên quan, Ban Tổ chức AIMO Việt Nam sẽ thông báo tới phụ huynh và thí sinh ngay sau khi nhận được thông tin chính thức.

Đặc biệt, phụ huynh được khuyến cáo không nên đặt các dịch vụ cũng như cam kết chi phí với bên thứ ba khi chưa có thông báo cuối cùng từ Ban Tổ chức, nhằm tránh những phát sinh không mong muốn nếu lịch trình thay đổi.

Ban Tổ chức đề nghị phụ huynh và thí sinh đọc kỹ các hướng dẫn trên cổng đăng ký, thường xuyên theo dõi các thông báo mới. Trong ngày thi, thí sinh có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy chế thi và nội quy của Ban Tổ chức.

Ngoài các khoản lệ phí đã công bố, phụ huynh và thí sinh sẽ tự túc chi phí đi lại, lưu trú, ăn uống, bảo hiểm cá nhân (nếu có nhu cầu) và các khoản phát sinh khác.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 không chỉ là cơ hội để học sinh tiếp tục chinh phục đấu trường Toán học quốc tế uy tín mà còn là dịp để giao lưu với bạn bè quốc tế, mở rộng trải nghiệm và góp phần khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trên bản đồ Toán học thế giới.

Trước đó, tại Hà Nội, khoảng 1.300 thí sinh đã dự thi Vòng Chung kết Quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO. Từ kết quả ở Vòng Chung kết Quốc gia, các thí sinh đạt Huy chương Đồng trở lên đủ điều kiện dự thi Vòng Chung kết Quốc tế.