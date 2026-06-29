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Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Các trường ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách những thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026.

Ngày 29/6, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm 2026.

Theo đó, 189 thí sinh đã trở thành những gương mặt đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển vào trường trong mùa tuyển sinh năm nay.

Đây là những thí sinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoại trừ điều kiện tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và một số điều kiện đặc thù khác theo quy định hiện hành.

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Thí sinh tham gia Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: Fanpage Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM

Theo Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM, để được công nhận trúng tuyển chính thức, các thí sinh cần đăng ký lại nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong thời gian dự kiến từ ngày 2/7 đến trước 17 giờ ngày 14/7. Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo theo kế hoạch chung, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả trúng tuyển chính thức trước 17 giờ ngày 13/8.

Nhà trường cũng lưu ý, nếu không thực hiện đăng ký lại nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển chính thức, dù đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển.

Cũng thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên vừa công bố 479 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển, gồm 288 thí sinh diện tuyển thẳng và 191 thí sinh diện ưu tiên xét tuyển.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết quả trúng tuyển chính thức. Để được công nhận trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Ngoài ra, danh sách đủ điều kiện trúng tuyển hiện nay chưa xét đến một số điều kiện bắt buộc như tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và các điều kiện đặc thù của một số ngành như Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn, Kỹ thuật hạt nhân. Các điều kiện này sẽ được rà soát trong đợt xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT và khi trường hậu kiểm hồ sơ nhập học.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên cổng thông tin tuyển sinh của trường. Trong thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng nhiều lần theo quy định. Lệ phí xét tuyển trực tuyến sẽ được nộp từ 15/7 đến 21/7, trong khi kết quả trúng tuyển chính thức dự kiến được công bố trước 17 giờ ngày 13/8.

Nhà trường cũng khuyến cáo thí sinh kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, kết quả xét tuyển và khai báo chính xác trong toàn bộ quá trình đăng ký. Đồng thời, thí sinh cần lựa chọn đúng mã phương thức xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển và nhập học.

Anh Nhàn
#Kết quả tuyển sinh đại học 2026 #Phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên #Thời hạn đăng ký nguyện vọng #Chương trình xét tuyển tổng hợp #Chia sẻ thành tích và chứng chỉ

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