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Giáo dục

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Công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày mai, học sinh TPHCM cần làm gì sau khi trúng tuyển?

Anh Nhàn

TPO - TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 hệ đại trà vào đầu giờ chiều ngày 30/6. Sau khi biết kết quả, học sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến và hoàn tất hồ sơ theo đúng thời hạn để không mất quyền trúng tuyển.

Sáng 29/6, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, cho biết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 hệ đại trà năm học 2026-2027 sẽ được công bố vào đầu giờ chiều ngày 30/6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay kết thúc từ ngày 2/6. Đây cũng là năm đầu tiên sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi, trở thành địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đề thi năm nay đã được điều chỉnh theo hướng giảm độ khó, phù hợp hơn với năng lực học sinh. Vì vậy, điểm chuẩn vào lớp 10 được dự báo sẽ tăng từ 0,5 đến 2 điểm, tùy từng trường.

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Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh cùng với điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải tham gia đầy đủ cả ba môn thi, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm).

Sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của Sở tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo thời gian và hướng dẫn của từng trường.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ được xem là từ chối kết quả trúng tuyển. Những trường hợp này sẽ không được bảo lưu kết quả và cũng không được tham gia các đợt tuyển sinh bổ sung trong cùng năm học.

Trong trường hợp các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt nhập học chính thức, Sở GD&ĐT sẽ xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung. Đối tượng được tham gia đợt tuyển sinh này là những học sinh đã dự thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Hồ sơ nhập học lớp 10 gồm có:

- Bản chính học bạ THCS.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục hoặc bản sao có công chứng).

- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026 và thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

- Phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 có ghi điểm thi và ba nguyện vọng đăng ký; Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).

- Giấy chứng nhận đạt giải hoặc các thành tích liên quan (nếu có).

Các giấy tờ trên sẽ do trường THCS nơi học sinh theo học cấp. Đối với học bạ THCS, do các trường hiện sử dụng học bạ điện tử nên "bản chính học bạ" được hiểu là bản in từ học bạ số, có đầy đủ chữ ký của Ban Giám hiệu và đóng dấu xác nhận của nhà trường.

Anh Nhàn
#Công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 TPHCM #Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến #Quy trình nộp hồ sơ và thủ tục tuyển sinh #Ảnh hưởng của đề thi năm nay đến điểm chuẩn #Chính sách tuyển sinh bổ sung và đối tượng tham gia

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