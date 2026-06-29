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Giáo dục

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Đại học Y Dược TPHCM công bố 20 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển thẳng năm 2026

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 29/6, Đại học Y Dược TPHCM công bố danh sách 20 học sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2026 theo Quyết định số 3158/QĐ-ĐHYD ngày 24/6/2026 của Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

Theo thông báo, đây mới là danh sách các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng. Để được công nhận trúng tuyển chính thức, các thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia, đúng theo quy định và thời gian do Bộ GD&ĐT ban hành.

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Danh sách các thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển thẳng của ĐH Y Dược TPHCM.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngày 1/7. Ngay sau đó, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học.

Từ 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Hệ thống tuyển sinh sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8.

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Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại TPHCM.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trước 17 giờ ngày 13/8. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21/8 để hoàn tất thủ tục nhập học.

Sau đợt xét tuyển đầu tiên, các cơ sở giáo dục đại học sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung từ tháng 8 đến tháng 12/2026 đối với những ngành còn chỉ tiêu, đồng thời cập nhật danh sách thí sinh nhập học theo quy định.

Đại học Y Dược TPHCM lưu ý, dù đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển thẳng, thí sinh vẫn cần thực hiện đầy đủ các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu không đăng ký đúng thời gian và đúng nguyện vọng, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Nguyễn Dũng
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