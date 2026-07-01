Phổ điểm môn Vật lý: Số bài thi đạt điểm 10 giảm mạnh

TPO - Cả nước có 189 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT, trong khi năm ngoái có 3.930 em đạt được mức điểm này.

Phổ điểm môn Vật lý, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố sáng 1/7.

Điểm trung bình môn Vật lý năm nay là: 5,56, năm ngoái là 6,99, giảm hơn năm ngoái 1,43 điểm.

Năm nay, môn Vật lý cũng có số lượng bài thi đạt mức điểm dưới trung bình khá cao với gần 39,5%, trong khi năm ngoái chỉ có khoảng 10%.

Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 6,5 và toàn quốc có 189 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Số lượng bài thi điểm 10 môn Vật lý năm nay cũng giảm mạnh so với năm ngoái (năm ngoái có gần 4.000 bài thi điểm 10 môn Vật lý).

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 tổ chức từ ngày 11 -12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi, trong đó 2 bài thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và 2 bài thi tự chọn trong số các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ (Nông nghiệp, Công nghiệp), Ngoại ngữ.

Năm nay, môn Vật lý có hơn 389.000 thí sinh trên toàn quốc dự thi, tăng hơn 35.000 em so với năm ngoái.

Môn Vật lý năm ngoái có số lượng điểm 10 tăng đột biến với gần 4.000 em đạt được.

Đề thi theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh trả lời các câu hỏi theo cấu trúc mới gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng/sai và câu trả lời ngắn. Thời gian thí sinh làm bài là 50 phút.

Sau khi có kết quả thi, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thí sinh gửi đơn đến các đơn vị đăng ký dự thi, thời gian từ 1 - 5/7. Như vậy, năm nay thí sinh sẽ chỉ còn có 5 ngày để gửi đơn phúc khảo, thay vì 10 ngày như những năm trước. Chậm nhất 20/7, các hội đồng thi trả kết quả bài thi phúc khảo cho thí sinh.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 là thời gian để thí sinh thực hiện đăng kí nguyện vọng, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, các em lưu ý, được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.