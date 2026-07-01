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Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Điểm 10 môn Toán tăng vọt

Hà Linh

TPO - Cùng với việc trả điểm thi Tốt nghiệp THPT cho hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, Bộ GD&ĐT cũng công bố phổ điểm các môn. Môn Toán năm nay giảm mạnh số bài thi bị điểm liệt và tăng vọt điểm 10 với hơn 4.200 bài thi.

Dưới đây là phổ điểm môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026:

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Điểm trung bình môn Toán năm nay là 5,65, cao hơn năm ngoái. Toàn quốc có gần 453.000 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình, chiếm gần 38% trong khi bài thi đạt điểm 7 trở lên chỉ chiếm 29,5%.

Đặc biệt, năm nay có hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, cao gấp khoảng 8 lần so với năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, số bài thi bị điểm liệt giảm mạnh so với năm ngoái, với 253 bài thi.

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Toán là một trong hai môn thi bắt buộc đối với tất cả thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp vì thế có hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc dự thi.

Đề thi môn Toán được thí sinh, giáo viên đánh giá là phù hợp với mục tiêu kép: Xét tốt nghiệp THPT và phục vụ tuyển sinh đại học.

Đề thi bảo đảm học sinh đạt chuẩn kiến thức cơ bản có thể hoàn thành tốt các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu.

Kết thúc kỳ thi, giáo viên dạy môn Toán đánh giá, với năng lực học tập trung bình, năm nay thí sinh có thể dễ dàng đạt khoảng 5 điểm, mức điểm đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp đồng thời có sự phân hóa rõ nét từ ngưỡng 7 điểm trở lên.

Các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và lựa chọn được những thí sinh có học lực khá, giỏi.

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Đề thi môn Toán năm nay được đánh giá đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Năm 2025, môn Toán có hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Trong đó điểm trung bình là 4,78, thấp hơn năm trước lên tới 1,67 điểm. Điểm trung vị là 4,6 và có 513 bài thi đạt điểm 10.

Ở chiều ngược lại, năm ngoái môn Toán có số thí sinh bị điểm liệt cao kỷ lục, lên tới 777 em.

Hà Linh
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