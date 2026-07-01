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Đề thi gây tranh cãi, môn Ngữ Văn có 157 bài thi bị điểm liệt

Hà Linh

TPO - 8 giờ sáng nay (11/7), Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm nay. Môn Ngữ Văn có tới 157 bài thi bị điểm liệt, cao gần gấp đôi năm ngoái.

Dưới đây là phổ điểm môn Ngữ văn năm 2026:

Điểm trung bình của hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi môn Ngữ văn năm nay là:

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Phổ điểm Ngữ văn

Điểm trung bình môn Ngữ văn năm nay là 6,5, thấp hơn năm ngoái 0,5 điểm; điểm trung vị là 6,75.

Dù đề có nhiều tranh cãi, toàn quốc vẫn có gần 528.000 bài thi đạt mức điểm từ 7 trở lên, chiếm hơn 44%.

Số điểm nhiều thí sinh đạt được là 7,0, thấp hơn năm ngoái 0,5 điểm.

Đặc biệt, môn Ngữ văn năm nay có tới 157 bài thi bị điểm liệt, không có bài thi nào đạt điểm 10.

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Năm 2025, toàn quốc có khoảng 1,1 triệu thí sinh dự thi. Mức điểm trung bình là 7,0, thấp hơn năm trước đó 0,23 điểm.

Năm ngoái cũng là năm môn Ngữ văn có nhiều bài thi đạt điểm cao. Trong đó, có tới hơn 16.000 bài thi đạt mức điểm từ 9 trở lên; gần 212.000 bài thi đạt mốc điểm từ 8 trở lên; gần 60% bài thi có điểm lớn hơn hoặc bằng 7. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,5. Ở chiều ngược lại, năm ngoái có 87 bài thi điểm liệt.

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Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay (ảnh: Duy Phạm)

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm thứ hai Bộ GD&ĐT tổ chức thi theo chương trình GDPT mới với quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh.

Ngữ văn là môn thi bắt buộc đồng thời cũng là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận.

Đề thi Ngữ văn năm nay gây tranh cãi gay gắt vì sử dụng ngữ liệu phần Đọc hiểu “CODE VÀ CÁT - Những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới” của tác giả Phan Tuấn và cách đặt câu hỏi ở phần Viết: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?.

Sau khi kết thúc kỳ thi, Bộ GD&ĐT nhận nhiều câu hỏi chất vấn từ báo chí cách đặt câu hỏi liệu có đảm bảo tính công bằng cho học sinh các vùng, miền.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) khi đó cho biết, điểm mới của Chương trình GDPT 2018 là không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Đối với đề thi năm nay, trong quá trình soạn thảo đã được bàn bạc kỹ. Từng câu từng từ trong đề thi được chắt lọc, hỏi ý kiến chuyên môn, tra từ điển. Yếu tố vùng miền cũng được ban ra đề tính tới.

Câu 1 phần Viết thuộc nội dung phân hóa học sinh chiếm 2 điểm, khác với năm trước 4 điểm.

Đề thi không hỏi thông tin chi tiết ghi nhớ máy móc, tiểu sử, các phát minh của Steve Jobs. Cụm từ “Steve Jobs Việt Nam” được sử dụng như một phép ẩn dụ. Việc nhận diện và hiểu đúng ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ này cũng nhằm đánh giá năng lực của thí sinh.

GS Nguyễn Ngọc Hà cũng khẳng định, môn Ngữ văn khác với những môn thi khác, là vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật. Với những môn học khác, trong nhiều trường hợp sẽ kiểm tra nội dung được quy định rõ trong chương trình, nhưng môn Văn lại có những nội dung mở.

Hà Linh
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