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Phổ điểm môn Lịch sử: Gần 2.500 bài thi đạt điểm 10

Hà Linh

TPO - Lịch sử là môn thi tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi áp đảo trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Kết quả, môn này có tới gần 2.500 bài thi đạt điểm 10.

Phổ điểm môn Lịch sử được Bộ GD&ĐT công bố sáng 1/7.

Đây là môn thi tự chọn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất, với gần 581.000 em, chiếm gần 50% số lượng thí sinh dự kỳ thi.
Số này tăng hơn năm ngoái hơn 71.000 thí sinh.
Điểm trung bình môn Lịch sử năm nay là 6,19, thấp hơn năm ngoái 0,33 điểm.

Toàn quốc có gần 26% bài thi đạt mức điểm dưới trung bình và hơn 35% bài thi đạt từ điểm 7 trở lên.

Đặc biệt, có gần 2.500 bài thi đạt điểm 10 môn Lịch sử, cao hơn rất nhiều so với năm ngoái.

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Đề thi môn Lịch sử theo Chương trình GDPT 2018 được đổi mới cấu trúc với 28 câu hỏi thay vì 40 câu như trước đây. Trong đó, gồm 24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 4 câu trắc nghiệm đúng – sai, hướng tới đánh giá năng lực thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức.

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Năm 2025, điểm trung bình môn Lịch sử là 6.52 và có tới hơn 1.500 thí sinh có bài thi đạt điểm 10, chỉ có 2 thí sinh bị điểm 0.

Điểm trung bình môn này năm 2024 cũng ở mức cao, 6,57 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm có hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh được chọn hai trong số các môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ để dự thi.

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Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT cho thí sinh. (Ảnh: Duy Phạm)

Theo Bộ GD&ĐT, sau khi có điểm thi, thí sinh có 13 ngày đăng kí nguyện vọng, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển là từ: 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Tất cả thí sinh phải xác nhận đăng gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng kí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Điểm mới đáng chú ý của quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 là thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 điểm theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT (hoặc điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác theo quy định) mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.
Quy định này nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào của các cơ sở đào tạo.

Hà Linh
#Điểm thi tốt nghiệp #Điểm thi Lịch sử #Phổ điểm #Phổ điểm Lịch sử

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