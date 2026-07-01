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Giáo dục

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Hơn 600 điểm liệt ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, Toán và Ngữ văn chiếm nhiều nhất

Hà Linh

TPO - Theo kết quả các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được Bộ GD&ĐT công bố, toàn quốc có 608 thí sinh bị điểm liệt, trong đó chủ yếu ở môn Toán, Ngữ văn. Với mức điểm này, thí sinh có thể bị trượt tốt nghiệp dù điểm các môn khác cao.

Số thí sinh bị điểm liệt năm nay giảm hơn 300 em so với năm ngoái, trong đó giảm mạnh nhất là môn Toán.

Cụ thể, môn Toán năm nay có 253 bài thi bị điểm liệt, dẫn đầu các môn. Nhưng con số này thấp hơn nhiều lần so với năm ngoái (777 bài thi).

Đứng thứ hai là môn Ngữ văn với 157 bài thi, Địa lý 102 bài, tiếng Anh 61 bài... Bên cạnh đó, nhiều môn không có thí sinh nào bị mức điểm dưới 1 như: Sinh học, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Theo quy chế, để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật khiến hủy kết quả thi.

Mức điểm liệt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT là từ 1 điểm trở xuống. Do đó, để được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 thí sinh cần đạt mức điểm tối thiểu trên 1 ở tất cả các môn thi và có tổng điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên.

Như vậy, chỉ cần 1 bài thi của bị điểm liệt, thí sinh có thể sẽ không được xét tốt nghiệp dù các môn thi khác điểm cao.

Bộ GD&ĐT quy định, điểm xét tốt nghiệp gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi (chiếm 50%), điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Năm ngoái, cả nước có 936 bài thi bị điểm liệt. Cao nhất là ở môn Toán, với 777 bài thi (cao gấp 10 lần so với năm 2024).

SỐ ĐIỂM LIỆT CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP 2024-2026

Môn
2024/Số lượng
2025/ Số lượng
2026/Số lượng
Toán
76
777
253
Ngữ văn
68
87
157
Tiếng Anh
145
28
61
Vật lý
56
3
10
Hóa học
24
8
12
Sinh học
56
1
0
Lịch sử
33
13
7
Địa lý
94
19
102
Giáo dục Kinh tế pháp luật
33
0
15
Tin học
0
0
Công nghệ - Công nghiệp
0
0
Công nghệ - Nông nghiệp
0
0
Tổng cộng
585
936
608
Hà Linh
#điểm liệt #điểm thi tốt nghiệp #thi tốt nghiệp THPT #trượt tốt nghiệp vì điểm liệt #điểm liệt môn toán

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