Ninh Bình dẫn đầu kỳ thi tốt nghiệp, Hà Nội đứng thứ hai

TPO - Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ninh Bình dẫn đầu cả nước với điểm trung bình các môn đạt 6,322, cao nhất trong số 34 tỉnh, thành phố. Theo sau đó là Hà Nội với mức điểm trung bình là 6,184 điểm.

Với kết quả điểm thi trung bình năm nay, Ninh Bình tăng hai bậc so với năm 2025, vượt qua Nghệ An để vươn lên vị trí số một.

Xếp thứ hai là Hà Nội với điểm trung bình 6,184, tăng ba bậc so với năm ngoái. Ngoài hai địa phương dẫn đầu, còn có 5 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình trên 6,0 gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ và TP Hồ Chí Minh.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5,0 đứng thứ 34/34.

Bốn địa phương còn lại trong nhóm có điểm trung bình thấp nhất là Vĩnh Long, Đắk Lắk, Điện Biên và Cao Bằng.

Thí sinh dự kỳ thi năm nay.

Xếp hạng theo từng môn của các địa phương cũng cho thấy, Ninh Bình, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng... có mặt ở nhóm có điểm trung bình môn cao nhất.

Trong số các môn thi, năm nay điểm trung bình môn Ngữ văn cao nhất với 7,257 điểm. Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình môn thi này đứng số 1 toàn quốc.

Tiếng Anh là môn có điểm trung bình môn thấp nhất, với 5,549 điểm và Hà Nội là địa phương dẫn đầu. Nhóm 10 địa phương có mức điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất, điểm thi cũng chỉ từ mức: 4,988 - 5,549 điểm.

Top 10 địa phương dẫn đầu môn Toán

Top 10 địa phương dẫn đầu môn Ngữ văn

Top 10 địa phương dẫn đầu môn tiếng Anh

Nhóm 10 địa phương có điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh... Bên cạnh đó, năm nay còn có sự góp mặt của Tuyên Quang.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cũng là 2 địa phương dẫn đầu về số lượng bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh.

Top 10 địa phương dẫn đầu môn Vật lý

Top 10 địa phương dẫn đầu môn Hóa học

Top 10 địa phương dẫn đầu môn Lịch Sử

Top 10 địa phương dẫn đầu môn Địa lý

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra từ ngày 11-12/6 tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hôm nay (1/7), sau khoảng 3 tuần chấm thi, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi cho từng thí sinh, phổ điểm các môn.

>>> TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2026