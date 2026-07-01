Thủ khoa tổ hợp D01 đến từ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, lớp 12A3, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ vừa trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) với kết quả: Toán 10 điểm; tiếng Anh 10 điểm và Văn 9 điểm. Ngoài ra, môn Hóa học Tuệ Minh đạt 8,5 điểm.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, một trong hai thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 với tổng điểm 29/30 điểm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về học trò của mình, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm 12A3 cho biết, Tuệ Minh luôn là cái tên nổi bật trong lớp.

Trong suốt hai năm học cuối cấp (lớp 11 và lớp 12), Tuệ Minh liên tục duy trì phong độ đỉnh cao với điểm trung bình học tập (GPA) đứng vị trí số một toàn lớp. Điểm mạnh lớn nhất của Tuệ Minh chính là khả năng học đều ở tất cả các môn.

Dù học chuyên ngoại ngữ, em không lệch sang các môn xã hội mà sở hữu tư duy logic sắc bén, minh chứng rõ nhất là điểm tuyệt đối ở môn Toán, điều mà không phải học sinh khối D nào cũng dễ dàng đạt được.

"Tuệ Minh là một học sinh có năng lực học tập xuất sắc toàn diện. Ở con có sự hòa quyện giữa tư duy nhạy bén và thái độ nghiêm túc. Dù luôn đứng đầu, Tuệ Minh chưa bao giờ kiêu ngạo mà luôn thể hiện sự khiêm tốn, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng trong mỗi tiết học", cô Loan đánh giá.

Chân dung một thủ lĩnh học đường ấm áp

Nếu chỉ nhìn vào điểm số, người ta dễ nghĩ về một "mọt sách" chỉ biết đến bài vở. Nhưng với Tuệ Minh, thế giới tuổi học trò phong phú hơn thế rất nhiều. Bên cạnh hào quang của một thủ khoa, em còn được biết đến là một cán bộ Đoàn xuất sắc và là "chất keo" gắn kết tập thể.

Suốt năm lớp 10 và lớp 11, Tuệ Minh được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn. Ở vai trò lãnh đạo, em luôn thể hiện sự chững chạc, chủ động và khả năng điều hành công việc trơn tru. Với cô giáo chủ nhiệm, Tuệ Minh là "cánh tay phải" đắc lực, luôn mang lại sự an tâm tuyệt đối mỗi khi được giao phó trách nhiệm.

Đặc biệt, điểm khiến Tuệ Minh được bạn bè yêu quý không chỉ là sự giỏi giang, mà là một trái tim giàu tình cảm. Em luôn biết cách quan tâm đến tâm tư của từng thành viên, chủ động lắng nghe và kết nối mọi người để tạo nên một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó.

Sự dung hòa giữa năng lực trí tuệ xuất sắc, tài năng lãnh đạo thiên bẩm và một nhân cách đẹp chính là bệ phóng vững chắc để tân thủ khoa Nguyễn Xuân Tuệ Minh tiếp tục tự tin tỏa sáng trên hành trình giảng đường đại học phía trước.