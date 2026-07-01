Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ khoa tổ hợp D01 đến từ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Nghiêm Huê

TPO - Một trong hai thủ khoa tổ hợp D01 toàn quốc đến từ Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Xuân Tuệ Minh, lớp 12A3, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ vừa trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) với kết quả: Toán 10 điểm; tiếng Anh 10 điểm và Văn 9 điểm. Ngoài ra, môn Hóa học Tuệ Minh đạt 8,5 điểm.

tue-minh.jpg
Nguyễn Xuân Tuệ Minh, một trong hai thủ khoa toàn quốc tổ hợp D01 với tổng điểm 29/30 điểm. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về học trò của mình, cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm 12A3 cho biết, Tuệ Minh luôn là cái tên nổi bật trong lớp.

Trong suốt hai năm học cuối cấp (lớp 11 và lớp 12), Tuệ Minh liên tục duy trì phong độ đỉnh cao với điểm trung bình học tập (GPA) đứng vị trí số một toàn lớp. Điểm mạnh lớn nhất của Tuệ Minh chính là khả năng học đều ở tất cả các môn.

Dù học chuyên ngoại ngữ, em không lệch sang các môn xã hội mà sở hữu tư duy logic sắc bén, minh chứng rõ nhất là điểm tuyệt đối ở môn Toán, điều mà không phải học sinh khối D nào cũng dễ dàng đạt được.

"Tuệ Minh là một học sinh có năng lực học tập xuất sắc toàn diện. Ở con có sự hòa quyện giữa tư duy nhạy bén và thái độ nghiêm túc. Dù luôn đứng đầu, Tuệ Minh chưa bao giờ kiêu ngạo mà luôn thể hiện sự khiêm tốn, trách nhiệm và nỗ lực không ngừng trong mỗi tiết học", cô Loan đánh giá.

Chân dung một thủ lĩnh học đường ấm áp

Nếu chỉ nhìn vào điểm số, người ta dễ nghĩ về một "mọt sách" chỉ biết đến bài vở. Nhưng với Tuệ Minh, thế giới tuổi học trò phong phú hơn thế rất nhiều. Bên cạnh hào quang của một thủ khoa, em còn được biết đến là một cán bộ Đoàn xuất sắc và là "chất keo" gắn kết tập thể.

Suốt năm lớp 10 và lớp 11, Tuệ Minh được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn. Ở vai trò lãnh đạo, em luôn thể hiện sự chững chạc, chủ động và khả năng điều hành công việc trơn tru. Với cô giáo chủ nhiệm, Tuệ Minh là "cánh tay phải" đắc lực, luôn mang lại sự an tâm tuyệt đối mỗi khi được giao phó trách nhiệm.

Đặc biệt, điểm khiến Tuệ Minh được bạn bè yêu quý không chỉ là sự giỏi giang, mà là một trái tim giàu tình cảm. Em luôn biết cách quan tâm đến tâm tư của từng thành viên, chủ động lắng nghe và kết nối mọi người để tạo nên một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó.

Sự dung hòa giữa năng lực trí tuệ xuất sắc, tài năng lãnh đạo thiên bẩm và một nhân cách đẹp chính là bệ phóng vững chắc để tân thủ khoa Nguyễn Xuân Tuệ Minh tiếp tục tự tin tỏa sáng trên hành trình giảng đường đại học phía trước.

Nghiêm Huê
#Thủ khoa #thi tốt nghiệp THPT #thủ khoa tổ hợp D01 #Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe