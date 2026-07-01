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Nhiều thủ khoa ở Đà Nẵng gây 'choáng'

Thanh Hiền

TPO - Thủ khoa tổng các môn thi là em Trần Hà Yên, Trường THPT Cao Bá Quát (thành phố Đà Nẵng) với số điểm 38 điểm. Hà Yên cũng là thủ khoa khối A00 với 29,75 điểm; thủ khoa khối C01 với 28,25 điểm.

Ngày 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng đã công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Có 217 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học, CNCN, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật. Các môn còn lại không có điểm 10.

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Thí sinh Đà Nẵng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh:Thanh Hiền.

Thủ khoa tổng các môn thi là em Trần Hà Yên, Trường THPT Cao Bá Quát với số điểm 38 điểm. Trong đó Toán 10, Ngữ văn 8,25, Vật lí 10, Hóa học 9,75. Hà Yên cũng là thủ khoa khối A00 với 29,75 điểm; thủ khoa khối C01 với 28,25 điểm.

Thí sinh Phạm Nguyễn Tường Quân (THPT Phan Châu Trinh) thủ khoa khối C02 với 28,25 điểm; đồng thời là thủ khoa khối D01 với 28,5 điểm; thủ khoa khối D07 với 28,75 điểm.

Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Phương (THPT Ông Ích Khiêm) thủ khoa khối C00 với 27,75 điểm và cũng là thủ khoa khối C04 với 27,5 điểm

Đáng chú ý, một số trường có số lượng thủ khoa từng môn cao. Như THPT Phan Châu Trinh có 34 điểm 10 môn Toán, THPT chuyên Lê Quý Đôn 23 và THPT chuyên Lê Thánh Tông 14 điểm 10 môn này.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho hay sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT (giai đoạn trước phúc khảo) chậm nhất ngày 3/7/2026. Các đơn vị, trường học tổ chức in, cấp Giấy chứng nhận kết quả thi và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 7/7/2026.

Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi theo quy định (nếu có) tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến 17 giờ 30 ngày 5/7/2026. Sở sẽ có văn bản hướng dẫn thí sinh phúc khảo bài thi.

Thanh Hiền
#thủ khoa #Tốt nghiệp THPT #Đà Nẵng #Toán #TPPT Phan Châu Trinh #Cao Bá Quát

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