Thủ khoa 'hotboy' Đà Nẵng truyền cảm hứng dám ước mơ, dám thực hiện

TPO - Là một thủ lĩnh nổi bật của phong trào, Nguyễn Minh Hiếu (tân kỹ sư ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính) còn là thủ khoa toàn khóa của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (ĐH Đà Nẵng). Phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp, Minh Hiếu truyền cảm hứng "dám ước mơ, dám thực hiện" đến tất cả tân cử nhân, tân kỹ sư.

Chiều 20/9, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2025.

Tân kỹ sư Nguyễn Minh Hiếu (thứ 2 từ phải sang) nhận bằng khen thủ khoa xuất sắc toàn khóa. Ảnh: Giang Thanh

Tại lễ tốt nghiệp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đã vinh danh 5 thủ khoa xuất sắc toàn khóa. Trong đó, em Nguyễn Minh Hiếu (sinh viên khóa K20, Ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính) là thủ khoa toàn khóa với điểm trung bình 3,88/4, xếp loại học tập xuất sắc.

Chọn chuyên ngành học mới mẻ đó là Khoa học Dữ liệu, Minh Hiếu luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong suốt 4 năm học, liên tục giành học bổng tài năng toàn phần; giành được học bổng trao đổi toàn phần Erasmus+ tại Đại học Bách khoa Valencia (Tây Ban Nha)… Em cũng là sinh viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương tại Lễ vinh danh Thủ khoa và nâng bước sinh viên ĐH Đà Nẵng năm 2022.

Tân thủ khoa phát biểu tri ân.

Bên cạnh đó, chàng “hotboy” này còn là thủ lĩnh phong trào năng nổ của ĐH Đà Nẵng, nhận được bằng khen vì công tác Đoàn và phong trào sinh viên xuất sắc. Em còn là thành viên sáng sáng lập và là Trưởng ban Sự kiện CLB sinh viên nói trước đám đông Tucano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh.

Minh Hiếu từng đạt giải nhất Cuộc thi tranh biện Powers of Word – ĐH Đà Nẵng năm 2022, Giải thưởng Phát triển vì Các mục tiêu Bền vững (SDGs) trong Seminar về Công nghệ Bền vững Nhật Bản năm 2021…

Vinh dự đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu, Minh Hiếu trích dẫn lời phát biểu của Harriet Tubman – một nhà hoạt động nhân đạo huyền thoại của Mỹ: “Every great dream begins with a dreamer” – “Mọi giấc mơ vĩ đại đều bắt nguồn từ một người dám mơ”, Minh Hiếu gửi gắm đến tất cả các tân cử nhân, tân kỹ sư lời chúc “chân cứng đá mềm, dám ước mơ, dám thực hiện”.

Khoảnh khắc tân cử nhân, tân kỹ sư tri ân các bậc phụ huynh.

“Mỗi ngày mới đến đều sẽ mở ra những cơ hội mới và mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy cứ mạnh dạn mỗi ngày. Cứ bước đi, cứ trải nghiệm, cứ hết mình, cứ thất bại để rồi lại nhanh chóng đứng lên trên hành trình tìm kiếm đích đến và thành công của riêng mình”, Minh Hiếu nói.

Được biết, trong khóa này, có 124 sinh viên tốt nghiệp với hơn một nửa trong số đó đạt thành tích học tập giỏi và xuất sắc. Theo TS. Nguyễn Hiệp – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, bên cạnh thành tích học tập tốt, các tân cử nhân và kỹ sư đều được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức; không chỉ học tập bằng tiếng Anh mà còn được trải nghiệm trong một môi trường đa văn hóa.

Một nửa tân cử nhân, tân kỹ sư của khóa này tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi, nhiều em có việc làm từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nhiều tân cử nhân, tân kỹ sư của Viện được tuyển dụng ngay cả khi chưa hoàn thành chương trình đào tạo, chất lượng nhân lực được các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đánh giá cao.

“Tốt nghiệp không phải là một điểm kết thúc. Đó là cánh cửa mở ra một thế giới mới – rộng lớn hơn, thú vị hơn, và cũng đòi hỏi nhiều hơn. Chắc chắn các em sẽ đối mặt với các thách thức mới. Thách thức chính là xúc tác của trưởng thành. Hãy cứ ước mơ. Hãy cứ dấn thân. Các em chính là thế hệ sẽ viết nên chương mới cho VNUK”, TS. Hiệp nói.