Mẹ khoác áo cử nhân nhận bằng tốt nghiệp kiến trúc sư thay con gái

TPO - Trước khi mất, Trà nhắn tin với bạn bè rằng ước muốn cuối cùng là trở thành kiến trúc sư và có tấm bằng tốt nghiệp đặt trên bàn thờ.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 19/9, TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) cho hay nhà trường vừa trao bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư cho sinh viên đã mất Đỗ Thị Trà, lớp 18 KT CLC.

“Chúng tôi đã ra tận nhà em Trà ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị để trao tận tay tấm bằng Kiến trúc sư loại Khá cho gia đình, trước di ảnh em”, thầy Nam nói.

Nhà trường đã về tận nhà nữ sinh qua đời để trao tận tay gia đình tấm bằng tốt nghiệp.

Thầy kể thêm, khi đoàn vừa đến nhà, mẹ của em Trà vì quá nhớ thương con lẫn xúc động nên khóc không ngừng. Ba em gần như chết lặng. Mọi người đã an ủi rất lâu mẹ em mới bình tĩnh và khoác áo cử nhân thay Trà, đứng trước di ảnh con nhận tấm bằng tốt nghiệp từ nhà trường.

Theo thầy Nam, Trà là một sinh viên chăm chỉ, học tập tốt, năng nổ tham gia các phong trào, hoạt động ở trường. Trước khi mất, Trà đã hoàn thành chương trình học và bảo vệ tốt nghiệp, chỉ còn thiếu tiếng Anh đầu ra. Vì vậy Trà vừa đi làm, vừa học tiếng Anh nhưng chưa kịp thi thì mất vì bệnh thận.

“Trước khi mất, Trà có nhắn tin với bạn rằng ước muốn cuối cùng là trở thành kiến trúc sư và có tấm bằng tốt nghiệp đặt trên bàn thờ. Bạn đó đã báo với thầy chủ nhiệm, từ đó nhà trường xem xét các quy định thì Trà đủ điều kiện cấp bằng Tốt nghiệp đặc cách”, thầy xót xa.

Được biết, Trà là chị cả trong gia đình, sau Trà có một em đang học năm 4 Đại học, em út học lớp 5.

Thầy Nam chia sẻ thêm, trước đây, nhà trường cũng từng trao bằng tốt nghiệp đặc cách cho một sinh viên Khoa Cơ khí giao thông vì em này mất trước ngày nhận bằng. Theo thầy, đây là việc làm thể hiện sự công nhận, nhân văn của trường đối với sinh viên, đồng thời cũng an ủi, động viên gia đình trước mất mát quá lớn.