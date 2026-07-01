Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Điểm môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 'rớt thảm'

TPO - Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có gần 285.000 thí sinh dự thi, tăng gần 13% so với năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả cho thấy số điểm 10 giảm mạnh, tỉ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình tăng vọt từ 2,6% năm ngoái lên gần 48% năm nay.

Kết quả điểm thi, phổ điểm do Bộ GD&ĐT công bố sáng 1/7 cho thấy năm nay, điểm môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật có sự thay đổi mạnh mẽ.

Trong đó, điểm trung bình môn đạt 5,02, thấp hơn gần 3 điểm so với năm ngoái.

Năm nay cũng là năm tỉ lệ thí sinh có bài thi đạt mức điểm dưới trung bình tăng vọt lên gần 48%, trong khi số này năm ngoái chỉ khoảng 2,6%.

Đặc biệt, số bài thi điểm 10 ở môn này năm ngoái có gần 1.500 thì năm nay cũng giảm mạnh, chỉ còn 2 thí sinh đạt được.

Chỉ có khoảng 8% thí sinh đạt mức điểm từ 7 trở lên. Năm 2025 có hơn 78% đạt cùng mức điểm.

Dưới đây là phổ điểm môn thi năm 2026:

Năm ngoái, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cũng là môn thi có số lượng thí sinh dự thi lớn, với hơn 252.000 em.



Kết quả thi năm ngoái cho thấy, có gần 1.500 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình thí sinh đạt được ở mức rất cao, voiw 7,69 điểm.

Phổ điểm hoàn toàn lệch phải, rất ít thí sinh đạt điểm dưới 5.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Trong đó, môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật là một trong những môn thí sinh tự chọn theo năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Bộ GD&ĐT lưu ý, sau khi có kết quả thi nếu thí sinh còn băn khoăn có thể phúc khảo bài thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo trong vòng 5 ngày, từ 1 - 5/7.

