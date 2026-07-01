Bộ GD&ĐT công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT, lưu ý vàng sau khi biết điểm

Đúng 8h, thí sinh truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Báo điện tử Tiền Phong tại địa chỉ:

https://tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Sau đó, thí sinh nhập số báo danh và bấm "Tìm kiếm" để nhận kết quả.

Hoặc thí sinh truy cập hệ thống điểm thi của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ:

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần “Tra cứu” để xem số điểm của mình.



Ngoài ra, thí sinh có thể xem điểm qua website của các Sở GD&ĐT.

Sau khi có điểm thi Tốt nghiệp THPT, thí sinh lưu ý các mốc thời gian để đăng ký nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển, xác nhận nhập học.

Thí sinh có 13 ngày đăng ký nguyện vọng

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7: Thí sinh thực hiện đăng kí nguyện vọng, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng kí.

Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8: Các đơn vị của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lí nguyện vọng xét tuyển.

Trước 17h ngày 13/8: Các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 21/8: Thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Từ tháng 8 đến tháng 12, cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp trên hệ thống.

Các thông tin liên quan đến khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ… cần được rà soát kĩ và có minh chứng đầy đủ. Thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để kiểm tra thông tin học bạ trên hệ thống và kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện sai sót trước thời hạn quy định.

Thí sinh lưu ý các mốc thời gian đăng ký nguyện vọng, xác nhận nhập học sau khi có kết quả thi tốt nghiệp (ảnh: Duy Phạm)

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng kí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Quy định này áp dụng thống nhất kể cả trong trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Mỗi thí sinh được đăng kí tối đa 15 nguyện vọng.

Việc xử lí nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.