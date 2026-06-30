Hơn 20% sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tốt nghiệp xuất sắc

Hôm nay, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho hơn 3.200 sinh viên khóa 72 của trường. Trong số này, 694 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chiếm khoảng 21,4%.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng tốt nghiệp xuất sắc năm 2026 cho sinh viên khóa 72.

Khoa Ngữ văn có số lượng thí sinh tốt nghiệp xuất sắc cao nhất, 147/694 sinh viên nhưng lớp Toán chất lượng cao có số lượng thí sinh thuộc Top 10 nhiều nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội chúc mừng và cảm ơn các tân cử nhân.

Ông cho rằng, các tân cử nhân xứng đáng để nhận lời chúc mừng. Kết quả các em đạt được là công sức, sự nỗ lực, ý chí và trí tuệ suốt quá trình học tập, không chỉ bốn năm ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội mà từ bậc phổ thông.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cũng gửi lời chúc mừng tới các bậc cha mẹ có những người con tài giỏi, thông minh và bước đầu khẳng định bản thân để chuẩn bị bước vào cuộc sống; đồng thời chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, giảng viên nhà trường vì đã có những học trò tuyệt vời và cùng tạo nên những thành công chung của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Gửi lời cảm ơn các tân cử nhân đã lựa chọn trở thành một phần của nhà trường, Hiệu trưởng bày tỏ tin tưởng các em sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong tương lai và nhắn nhủ: “Các em hãy đi và thực hiện ước mơ của mình".

Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc của lễ tốt nghiệp năm 2026 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tân cử nhân Phùng Nguyễn Ngọc Anh, đại diện lớp chất lượng cao khoa Toán - Tin thay mặt cho hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp chia sẻ về hành trình bốn năm thanh xuân đầy ý nghĩa dưới mái trường này. Phùng Nguyễn Ngọc Anh cũng là thủ khoa đầu ra toàn trường với điểm tốt nghiệp 3.98/4.0.

Phùng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường ở tuổi 18 đầy bỡ ngỡ, Ngọc Anh không giấu được sự xúc động khi nhớ về những "lần đầu tiên" đầy thử thách của cuộc sống xa nhà, từ việc tự chuẩn bị bữa ăn đến lúc ốm đau không có bố mẹ bên cạnh.

Từ một cô gái rụt rè, môi trường sư phạm đã rèn luyện cô trở thành một cán bộ lớp, một Bí thư chi đoàn năng động và bản lĩnh. Xuất thân từ một gia đình còn nhiều khó khăn, Ngọc Anh sớm nhận thức được giá trị của tri thức trong việc thay đổi cuộc sống. Niềm cảm hứng từ những người thầy cô thời phổ thông đã thôi thúc cô lựa chọn ngành Sư phạm Toán học, chấp nhận từ bỏ những cơ hội mang lại điều kiện vật chất tốt hơn để theo đuổi sứ mệnh thiêng liêng là truyền đạt tri thức và đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Trong bài phát biểu, nữ tân cử nhân đã thay mặt toàn thể sinh viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo, những người đã âm thầm cống hiến bên trang giáo án và truyền dạy cho học trò không chỉ tri thức chuyên môn mà cả những bài học vô giá về lòng nhân ái, sự kiên trì. Cô cũng gửi lời tri ân nghẹn ngào đến các bậc phụ huynh, những người đã thầm lặng hi sinh, tảo tần nuôi dưỡng để các con có thể chạm tay tới ước mơ của mình.

Đối với các bạn cùng khóa, Ngọc Anh đã khơi gợi lại những kỉ niệm thân thương mang đậm dấu ấn sinh viên, từ việc xếp hàng chờ thang máy nhà K, thử sức nghiên cứu khoa học cho đến những buổi đi dạy gia sư hay trải nghiệm ẩm thực chợ Nhà Xanh.

Cô nhấn mạnh rằng điều đáng tự hào nhất của mỗi tân cử nhân hôm nay không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà là sự kiên cường, bền bỉ vượt qua áp lực để không từ bỏ và hoàn thiện bản thân. Khép lại một chặng đường để mở ra những hành trình mới, dù đứng trên bục giảng, tiếp tục nghiên cứu hay chọn một ngã rẽ khác, mái Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ luôn là bệ phóng vững chắc, là nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của các tân cử nhân năm 2026.