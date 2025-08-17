Trao bằng tốt nghiệp cho gần 600 tân cử nhân, kỹ sư hệ từ xa

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu khai mạc buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh – Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; Tiến sĩ Phan Hữu Phúc - Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu quý thầy (cô) lãnh đạo Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc.

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn thể tân cử nhân, kỹ sư đã hoàn thành khóa học. Bà Lan cho biết, khóa học đợt này có nhiều anh chị học viên là cán bộ công chức, viên chức, đang công tác tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp hành chính, nhiều công ty, doanh nghiệp.

“Dù bận công tác, nhưng các anh, chị học viên đã tích cực học tập đầy đủ, tham gia các kỳ thi nghiêm túc, có ý thức vươn lên và cầu tiến, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ hỗ trợ nhau trong học tập. Các anh, chị đã có nhiều cố gắng, nổ lực để hoàn thành chương trình học tập với kết quả học tập cao và được nhận bằng tốt nghiệp để ra trường hôm nay”, bà Lan nói và khẳng định, Nhà trường đánh giá cao sự cố gắng của các anh, chị, mong rằng các anh, chị tiếp tục phấn đấu hơn nữa, phát huy tinh thần nhiệt huyết, đem những kiến thức đã được học tập, tại Trường Đại học Cửu Long, vận dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất vào công tác, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng đất nước.

Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc tiêu biểu.

Đợt này có 584 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp thuộc các ngành: Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kế toán, Công nghệ thực phẩm, Công tác xã hội. Căn cứ kết quả học tập, Trường ĐH Cửu Long đã khen thưởng cho 24 sinh viên đạt thành tích có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Trong đó, 12 sinh viên đạt thành tích học tập Xuất sắc tiêu biểu, 12 sinh viên đạt thành tích có nhiều đóng góp tích cực trong học tập.

Dịp này, các tân cử nhân, kỹ sư đã đóng góp 21 triệu đồng dành tặng cho quỹ học bổng Hiệu trưởng của nhà trường, giúp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.