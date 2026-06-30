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Giáo dục

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Công bố điểm chuẩn lớp 10 tại TPHCM năm 2026

Anh Nhàn

TPO - Sáng 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của các trường THPT tại TPHCM cụ thể như sau:

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Sau khi trúng tuyển vào lớp 10 công lập, thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TPHCM tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn. Tiếp đó, học sinh nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo thời gian và hướng dẫn của từng trường.

Hồ sơ nhập học, gồm: bản chính học bạ THCS; bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản trích lục hoặc bản sao có công chứng); phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026; phiếu dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027; phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 có ghi điểm thi và 3 nguyện vọng đăng ký; cùng các giấy tờ chứng minh diện ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Trong năm học 2026-2027, việc xét tuyển vào lớp 10 công lập được thực hiện theo thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào phải nhập học tại trường tương ứng và không được thay đổi thứ tự nguyện vọng đã đăng ký.

Những thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng (như ốm đau, tai nạn hoặc các trường hợp bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận) sẽ được xem là từ chối quyền trúng tuyển.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, sau khi kết thúc thời gian nhập học, Sở sẽ căn cứ vào số lượng hồ sơ thực tế và nhu cầu tuyển sinh của các trường THPT công lập để xem xét việc tổ chức xét tuyển bổ sung.

Nếu có đợt xét tuyển bổ sung, đối tượng được tham gia là các thí sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Trước đó vào ngày 23/6, các trường THPT chuyên, các trường triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 và các trường tiếp nhận học sinh diện tuyển thẳng đã hoàn tất việc nhận hồ sơ nhập học lớp 10.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng tiến hành rà soát, làm sạch dữ liệu tuyển sinh trước khi công bố điểm chuẩn lớp 10 thường nhằm bảo đảm chỉ tiêu được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu nhập học thực tế.

Anh Nhàn
#Điểm chuẩn lớp 10 TPHCM 2026 #Hướng dẫn nhập học lớp 10 #Xét tuyển và hồ sơ tuyển sinh #Chính sách tuyển sinh bổ sung #Quy trình xác nhận trúng tuyển

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