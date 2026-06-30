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Xuất hiện 2 thí sinh trúng tuyển 'đặc biệt': Sở GD&ĐT Tuyên Quang nói gì?

Phú Nguyễn

TPO - Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang vừa công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2026-2027. Đáng chú ý, hai thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nhờ phải áp dụng đến các tiêu chí phụ để phân định người đỗ ở ngưỡng cuối chỉ tiêu khiến nhiều phụ huynh băn khoăn.

Theo kết quả tuyển sinh, mặt bằng điểm năm nay khá cao. Điểm thi ba môn chung (Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên) của phần lớn thí sinh dao động từ 15,5-18,5 điểm; môn Ngữ văn có phổ điểm ổn định từ 7,5-9 điểm. Trong khi đó, điểm các môn chuyên có sự phân hóa rõ nét.

Đáng chú ý, tại lớp chuyên Tin học, thí sinh L.P.B.N đạt tổng điểm xét tuyển 37 điểm dù điểm môn chuyên chỉ đạt 5 điểm vẫn trúng tuyển. Trong danh sách trúng tuyển, phần ghi chú nêu: "Lớp 9: ĐTB 3 môn Toán, Văn, KHTN = 8,3", khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về cách xét tuyển.

Trường hợp thứ hai là thí sinh N.N.B, dự tuyển lớp chuyên Địa lí, đạt tổng điểm xét tuyển 32 điểm. Tại cột ghi chú, Hội đồng tuyển sinh ghi chú: "Điểm thi môn chuyên cao hơn".

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Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết, ở ngưỡng 37 điểm của lớp chuyên Tin học có nhiều thí sinh cùng tổng điểm, vượt chỉ tiêu tuyển sinh. Theo quy định, Hội đồng tuyển sinh phải lần lượt áp dụng 4 tiêu chí phụ để xác định thí sinh trúng tuyển.

Cụ thể, tiêu chí thứ nhất là ưu tiên thí sinh có điểm thi môn chuyên cao hơn. Nếu vẫn bằng nhau sẽ xét tiêu chí thứ hai là thành tích đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Trường hợp tiếp tục chưa phân định được sẽ áp dụng tiêu chí thứ ba, là tổng điểm ba môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên) cao hơn. Chỉ khi cả ba tiêu chí này vẫn cho kết quả bằng nhau, Hội đồng mới sử dụng tiêu chí thứ tư, là điểm trung bình cả năm lớp 9 của ba môn Toán, Ngữ văn và Khoa học tự nhiên.

Theo ông Tuyên, sau khi đối chiếu cả ba tiêu chí đầu tiên, các thí sinh cạnh tranh suất cuối cùng vẫn có kết quả ngang nhau. Hội đồng tuyển sinh vì vậy phải áp dụng tiêu chí thứ tư. Thí sinh L.P.B.N có điểm trung bình ba môn lớp 9 đạt 8,3, cao hơn thí sinh còn lại nên được xác định trúng tuyển theo đúng quy định.

Đối với thí sinh N.N.B, tại mức điểm 32 có hai thí sinh cùng tổng điểm ở vị trí cuối cùng của chỉ tiêu lớp chuyên Địa lí. Hội đồng áp dụng ngay tiêu chí phụ đầu tiên là ưu tiên thí sinh có điểm môn chuyên cao hơn. Do em N.N.B có điểm chuyên Địa lí 5,25, cao hơn thí sinh còn lại nên được công nhận trúng tuyển.

Theo ông Lê Văn Tuyên, việc áp dụng các tiêu chí phụ đã được Sở GD&ĐT quy định rõ trong hướng dẫn tuyển sinh trước kỳ thi và được thực hiện thống nhất, công khai nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch đối với tất cả thí sinh.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #Quy trình tuyển sinh vào trường chuyên #Tiêu chí phụ xác định trúng tuyển #Chấm điểm và xét tuyển học sinh giỏi #Chính sách ưu tiên điểm môn chuyên #Minh bạch và công bằng trong tuyển sinh

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