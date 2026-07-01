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Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của 34 tỉnh, thành phố

Hà Linh

TPO - Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7. Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa chỉ chính thức sau đây.

Tra cứu điểm thi trên Báo Tiền Phong

Bước 1: Thí sinh truy cập website: https://tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Bước 2: Nhập số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Tra cứu điểm thi tại hệ thống của Bộ GDĐT.

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.

Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Cổng nghiên cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại các Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sở GD&ĐT Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn/

2. Sở GD&ĐT Cao Bằng

https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/

3. Sở GD&ĐT Tuyên Quang

http://diemthi.tuyenquang.edu.vn/

4. Sở GD&ĐT Điện Biên

https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/

5. Sở GD&ĐT Lai Châu

http://diemthithpt.laichau.edu.vn/

6. Sở GD&ĐT Sơn La

https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn/

7. Sở GD&ĐT Lào Cai

https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu

8. Sở GD&ĐT Thái Nguyên

https://diemthi.thainguyen.edu.vn/

9. Sở GD&ĐT Lạng Sơn

https://tracuudiem.langson.edu.vn/

10. Sở GD&ĐT Quảng Ninh

https://quangninh.edu.vn/

11. Sở GD&ĐT Bắc Ninh

https://diemthi.bacninh.edu.vn/

12. Sở GD&ĐT Phú Thọ

https://tracuudiem.phutho.edu.vn/

13. Sở GD&ĐT Hải Phòng

https://diemthithpt.haiphong.gov.vn/
14. Sở GD&ĐT Hưng Yên

http://diemthi.hungyen.edu.vn/

15. Sở GD&ĐT Ninh Bình

https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/

16. Sở GD&ĐT Thanh Hóa

http://thitn.thanhhoa.edu.vn/

17. Sở GD&ĐT Nghệ An

https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
18. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/

19. Sở GD&ĐT Quảng Trị

https://diemthi.quangtri.edu.vn/

20. Sở GD&ĐT TP Huế

https://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/
21. Sở GD&ĐT Đà Nẵng

https://tracuudiem.danang.edu.vn/

22. Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

https://diemthi.quangngai.edu.vn/

23. Sở GD&ĐT Gia Lai

http://diemthi.gialai.edu.vn:8080/

24. Sở GD&ĐT Khánh Hoà

https://diemthi.khanhhoa.edu.vn/

25. Sở GD&ĐT Đắk Lắk

https://diemthi.daklak.edu.vn/

26. Sở GD&ĐT Lâm Đồng

https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/

27. Sở GD&ĐT Đồng Nai

https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/

28. Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

https://diemthi.hcm.edu.vn/

29. Sở GD&ĐT Tây Ninh

https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn/

30. Sở GD&ĐT Đồng Tháp

http://tracuudiem.dongthap.edu.vn/

31. Sở GD&ĐT Vĩnh Long

https://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/

32. Sở GD&ĐT An Giang

https://tracuu.angiang.edu.vn/

33. Sở GD&ĐT Cần Thơ

https://diemthithpt.ctu.edu.vn/

34. Sở GD&ĐT Cà Mau

http://diemthithpt.camau.edu.vn/

Hà Linh
#Điểm thi #Cách xem điểm thi tốt nghiệp #Điểm thi tốt nghiệp

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