Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của 34 tỉnh, thành phố

Tra cứu điểm thi trên Báo Tiền Phong
Bước 1: Thí sinh truy cập website: https://tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.html
Bước 2: Nhập số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Tra cứu điểm thi tại hệ thống của Bộ GDĐT.
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn/.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua trang thông tin của 34 Sở GDĐT tỉnh, thành phố.
Bước 1: Truy cập vào trang thông tin của Sở GDĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
Cổng nghiên cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại các Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Sở GD&ĐT Hà Nội
2. Sở GD&ĐT Cao Bằng
https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn/
3. Sở GD&ĐT Tuyên Quang
http://diemthi.tuyenquang.edu.vn/
4. Sở GD&ĐT Điện Biên
https://tracuudiem.dienbien.edu.vn/
5. Sở GD&ĐT Lai Châu
http://diemthithpt.laichau.edu.vn/
6. Sở GD&ĐT Sơn La
https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn/
7. Sở GD&ĐT Lào Cai
https://laocai.tsdc.vnedu.vn/tracuu
8. Sở GD&ĐT Thái Nguyên
https://diemthi.thainguyen.edu.vn/
9. Sở GD&ĐT Lạng Sơn
https://tracuudiem.langson.edu.vn/
10. Sở GD&ĐT Quảng Ninh
11. Sở GD&ĐT Bắc Ninh
https://diemthi.bacninh.edu.vn/
12. Sở GD&ĐT Phú Thọ
https://tracuudiem.phutho.edu.vn/
13. Sở GD&ĐT Hải Phòng
https://diemthithpt.haiphong.gov.vn/
14. Sở GD&ĐT Hưng Yên
http://diemthi.hungyen.edu.vn/
15. Sở GD&ĐT Ninh Bình
https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn/
16. Sở GD&ĐT Thanh Hóa
17. Sở GD&ĐT Nghệ An
https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
18. Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/
19. Sở GD&ĐT Quảng Trị
https://diemthi.quangtri.edu.vn/
20. Sở GD&ĐT TP Huế
https://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn/
21. Sở GD&ĐT Đà Nẵng
https://tracuudiem.danang.edu.vn/
22. Sở GD&ĐT Quảng Ngãi
https://diemthi.quangngai.edu.vn/
23. Sở GD&ĐT Gia Lai
http://diemthi.gialai.edu.vn:8080/
24. Sở GD&ĐT Khánh Hoà
https://diemthi.khanhhoa.edu.vn/
25. Sở GD&ĐT Đắk Lắk
https://diemthi.daklak.edu.vn/
26. Sở GD&ĐT Lâm Đồng
https://diemthi.lamdongtructuyen.vn/
27. Sở GD&ĐT Đồng Nai
https://tracuudiem.dongnai.edu.vn/
28. Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
29. Sở GD&ĐT Tây Ninh
https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn/
30. Sở GD&ĐT Đồng Tháp
http://tracuudiem.dongthap.edu.vn/
31. Sở GD&ĐT Vĩnh Long
https://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/
32. Sở GD&ĐT An Giang
https://tracuu.angiang.edu.vn/
33. Sở GD&ĐT Cần Thơ
https://diemthithpt.ctu.edu.vn/
34. Sở GD&ĐT Cà Mau