Đã có giải nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng về Cao nguyên Kon Hà Nừng

Tác giả Nguyễn Quốc Trọng (TP.Hồ Chí Minh) đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi thiết kế sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu về Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và nhà thiết kế trên cả nước. Qua đó, Ban Tổ chức đã nhận được 184 tác phẩm của 37 tác giả, trong đó có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện tư duy sáng tạo, nghiên cứu nghiêm túc và tình cảm dành cho vùng đất Gia Lai. Ở vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 tác phẩm thiết kế sáng tác biểu trưng, 4 tác phẩm thiết kế sáng tác khẩu hiệu.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố các tác phẩm đạt giải theo từng hạng mục. Cụ thể, ở hạng mục thiết kế sáng tác biểu trưng, tác giả Nguyễn Quốc Trọng (TP.Hồ Chí Minh) đã xuất sắc đoạt giải nhất; hạng mục thiết kế sáng tác khẩu hiệu, tác giả Đặng Ngọc Đức (tỉnh Đồng Nai) đạt giải nhất với khẩu hiệu "Tinh hoa đại ngàn xanh".

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh trao giải nhất của cuộc thi cho tác giả Nguyễn Quốc Trọng.

Với những giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên, Kon Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Logo đạt giải nhất của tác giả Nguyễn Quốc Trọng.

Tại đây, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (Phó trưởng Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, trưởng ban tổ chức cuộc thi) chia sẻ, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, góp phần phục vụ công tác bảo tồn, quảng bá hình ảnh và phát huy các giá trị nổi bật của khu dự trữ sinh quyển trong thời kỳ mới.

Theo bà Hạnh, năm 2021, UNESCO đã công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Đây không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Gia Lai mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc sắc về đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của vùng đất Tây Nguyên.

Cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn của người dân trong và ngoài tỉnh.

“Với diện tích rộng lớn, hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nhiều loài động, thực vật quý hiếm cùng không gian văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc bản địa, Kon Hà Nừng hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng xanh và bền vững”, bà Hạnh nói.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai bày tỏ, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay, việc xây dựng Logo và Slogan chính thức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là biểu tượng nhận diện mà còn là "đại sứ hình ảnh", truyền tải những giá trị cốt lõi của Khu Dự trữ sinh quyển đến với người dân, du khách, các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng thương hiệu Kon Hà Nừng trở thành một điểm đến hấp dẫn của Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi thiết kế Logo và Slogan với mong muốn lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, giàu tính sáng tạo, có khả năng truyền tải đầy đủ bản sắc thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển bền vững của Kon Hà Nừng.

Bởi vậy, Ban Giám khảo đã làm việc với tinh thần khách quan, trách nhiệm và khoa học, tiến hành đánh giá qua nhiều vòng trên cơ sở các tiêu chí về tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng và giá trị truyền thông. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đối với các phương án vào vòng chung khảo nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và đồng thuận xã hội.