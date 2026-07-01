Thủ khoa tốt nghiệp THPT ở Cà Mau chọn theo đuổi nghề giáo

TPO - Đạt tổng điểm 37,25 và đứng đầu tỉnh Cà Mau trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Bùi Lê Hà Nhân cho biết, sẽ đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Hóa học tại Đại học Sư phạm TPHCM.

Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2026 cho biết, sau chấm điểm, toàn tỉnh có 18.564 em được công nhận tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 98,6% (giảm 0,7% so với năm trước), có hơn 260 em trượt tốt nghiệp.

Thủ khoa của tỉnh Cà Mau là em Bùi Lê Hà Nhân, học sinh Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai), với tổng điểm 37,25 (Toán 10 điểm, Ngữ văn 8,25 điểm, Hóa học 9,25 điểm, Sinh học 9,75 điểm).

Em Bùi Lê Hà Nhân cho biết, rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình là thủ khoa của tỉnh Cà Mau.

Hai thí sinh xếp ngay sau cùng 36,25 điểm là em Dương Lý Nhã Kỳ, học sinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu và em Quách Tuấn Đạt, học sinh Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.

Chia sẻ sau khi biết mình là thủ khoa toàn tỉnh, em Bùi Lê Hà Nhân cho biết, rất bất ngờ và hạnh phúc trước kết quả đạt được. Theo Hà Nhân, ngoài kiến thức được thầy cô truyền đạt trên lớp, em cũng nghiên cứu các loại sách tham khảo và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập.

Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau cho biết thêm, dự định sẽ xét tuyển ngành sư phạm môn Hóa học tại Đại học Sư phạm TPHCM.

Nhân cho biết, cha mẹ em đều là công nhân tại một doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản ở địa phương. Do đặc thù công việc, hằng ngày cha mẹ đi làm từ sáng đến chiều mới về nhà, có tuần được nghỉ nhưng cũng có tuần làm việc liên tục.

Là con một, Nhân sớm ý thức san sẻ gánh nặng với gia đình. Ngoài thời gian đến trường, những ngày cha mẹ đi làm, em đảm nhận phần lớn công việc nội trợ. Từ nấu hai bữa cơm chính, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, rửa chén đến chăm sóc bà ngoại đã 81 tuổi, mọi việc đều được em lo chu toàn.

Thầy Võ Nhật Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai thông tin thêm, trường còn có em Trịnh Hân Hân (học sinh lớp 12C5) đỗ thủ khoa Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM năm 2026. Hân Hân sở hữu bảng thành tích học tập đáng chú ý, với 12 năm liền học sinh giỏi, nhiều lần đạt danh hiệu học sinh giỏi môn ngữ văn các cấp.