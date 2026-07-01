Nữ sinh Hải Phòng trở thành thủ khoa toàn quốc THPT 2026

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Phạm Bích Phương đạt hai điểm 10 ở các môn Toán và Hóa học, 9,5 điểm môn Vật lý và 9 điểm môn Ngữ văn, qua đó trở thành thí sinh có tổng điểm cao nhất cả nước.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hứa Tiến Nam - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện II chia sẻ, ngay sau khi nhận thông tin kết quả của học trò, ông liên tiếp nhận được các cuộc gọi chúc mừng, chia vui của bạn bè, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh.

Theo ông Nam, trong suốt ba năm học THPT, Bích Phương luôn là học sinh có thành tích nổi bật, chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập và có tinh thần tự học cao. Nữ sinh còn được thầy cô đánh giá là lễ phép, khiêm tốn và hòa đồng với bạn bè. Kết quả của Bích Phương là thành quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ của bản thân học sinh, cùng sự đồng hành của gia đình và các thầy, cô giáo.

Chân dung nữ sinh Hải Phòng là thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện II cho biết, các thầy cô giáo nhà trường đã đồng hành, tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn luyện thêm theo đúng quy định cho các em học sinh khối 12. Ngoài các giờ chính khóa, Bích Phương và các em học sinh cũng đã kiên trì, bền bỉ tự rèn luyện thêm ở nhà. Khi gặp bài khó, các em chủ động trao đổi và được các thầy cô hỗ trợ giải đáp.

"Đây là niềm vui, niềm tự hào rất lớn đối với nhà trường. Thành tích của em sẽ tiếp thêm động lực để các thế hệ học sinh tiếp tục phấn đấu, khẳng định học sinh ở khu vực nông thôn hoàn toàn có thể chinh phục những thành tích cao nếu có quyết tâm và phương pháp học tập phù hợp", ông Hứa Tiến Nam chia sẻ.

Việc một học sinh của Trường THPT Thanh Miện II trở thành thủ khoa toàn quốc cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với nhà trường, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và truyền thống hiếu học của địa phương trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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