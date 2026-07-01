Chuyên gia dự đoán điểm chuẩn đại học: Ngành ‘hot’ sẽ giảm 1 - 3 điểm

TPO - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích phổ điểm các môn năm nay và dự đoán, các ngành "hot" sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm.

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT, phổ điểm các môn.

GS Nguyễn Đình Đức phân tích phổ điểm và dự đoán năm nay các trường top trên, các ngành "hot" sẽ giảm điểm chuẩn khoảng từ 1 đến 3. Đặc biệt, ông dự đoán, năm nay khối C00 điểm sẽ giảm sâu.

Với các trường top dưới hoặc các ngành có điểm chuẩn mọi năm trong khoảng 15 - 21, điểm xét tuyển năm nay sẽ ổn định, dao động trên dưới 1 điểm.

“Nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể nhận thấy tỉ lệ các môn STEM điểm dưới trung bình vẫn khá cao”, GS Đức nói.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức.

Phân tích cụ thể từng môn, Ngữ văn năm ngoái có tỉ lệ điểm từ 7 trở lên là 65,4%, năm nay, mức điểm này giảm còn 35%.

Với môn Toán, tỉ lệ điểm 8 năm ngoái thấp hơn, tỉ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Năm nay, tỉ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên đạt khoảng 11%. Tương tự, điểm giỏi của các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, đặc biệt là môn Sinh cũng duy trì tỉ lệ ổn định, khoảng trên dưới 10% trong nhiều năm liền. Đây là những tín hiệu cho thấy đề thi có sự phân hóa rất tốt.

Môn Địa lí, năm ngoái và nhiều năm trước có những "mưa điểm 10" và rất nhiều điểm giỏi, thì năm nay tỉ lệ điểm giỏi chỉ trên 2%.

Bên cạnh tỉ lệ điểm giỏi từ 8 trở lên, phổ điểm cũng thấy được tỉ lệ điểm dưới trung bình. Môn Ngữ văn có tỉ lệ điểm dưới trung bình thấp nhất, 15%. Môn Toán, môn Vật lý tỉ lệ dưới trung bình là 42%. Môn Tin học tỉ lệ dưới trung bình là 24%. Môn Hóa học tỉ lệ dưới trung bình là hơn 27%. Môn Địa lí tỉ lệ dưới trung bình là 50%. Môn Lịch sử tỉ lệ dưới trung bình trên 30%.

Cũng theo GS, một điểm nữa không thể không nhắc đến, đó là điểm thi môn Tiếng Anh. Môn Tiếng Anh từ năm ngoái đến năm nay là môn tự chọn. Tỷ lệ điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh năm ngoái là 45%, năm nay là 50%.

Những năm trước đó, môn này cũng luôn luôn có tỷ lệ dưới trung bình ở mức cao khoảng 42% - 44%. Điều này cho thấy mặc dù đã có rất nhiều tích cực trong việc giảng dạy tiếng Anh và đang tiến tới giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nhưng về tổng thể mặt bằng chung toàn quốc vẫn cần phải đầu tư, đổi mới phương pháp mạnh mẽ hơn nữa cho môn học này để các em có một hành trang hội nhập quốc tế.

Đánh giá đề thi có sự cải tiến tốt về sự phân hóa, thể hiện bằng việc không còn "mưa điểm giỏi” và tỉ lệ điểm trung bình cao, GS Đức cho rằng, các trường đại học hoàn toàn có thể sử dụng kết quả thi như một phương thức tuyển sinh quan trọng. Để kỳ thi tốt hơn trong những năm tới, ông ủng hộ xu hướng tiếp tục ra đề phân hóa tốt, chấm thi chặt chẽ, nghiêm túc.