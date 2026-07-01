Gần 280 học sinh được tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội

TPO - Đại học Y Hà Nội công bố danh sách 277 học sinh được tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy năm 2026.

Trong số đó, ngành Y khoa có số lượng học sinh được tuyển thẳng nhiều nhất, lên tới 176 em; tiếp theo là ngành Răng Hàm Mặt, Tâm lý học.

Theo quyết định, thí sinh trúng tuyển sử dụng giải Khoa học kỹ thuật phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào.

Thí sinh thuộc danh sách trúng tuyển, sau khi được công nhận tốt nghiệp THPT phải thực hiện đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, đồng thời thực hiện khâu xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h, ngày 21/8.

Đại học Y Hà Nội

Theo quy định tuyển sinh của Đại học Y Hà Nội, thí sinh được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành nếu đạt huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; hoặc đoạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Riêng đối với các ngành Tâm lý học, Y tế công cộng và Công tác xã hội, nhà trường mở rộng diện xét tuyển thẳng cho thí sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn hoặc Địa lý.

Bên cạnh đó, những thí sinh đạt giải Ba trở lên tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cũng được xem xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với lĩnh vực đạt giải, với điều kiện đáp ứng thêm các tiêu chí về kết quả học tập và tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của nhà trường.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.150 sinh viên với 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) áp dụng riêng cho các ngành hệ cử nhân.

Số lượng học sinh được tuyển thẳng vào từng ngành năm nay: