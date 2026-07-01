Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn bổ sung lớp 10 công lập

TPO - Chiều 1/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học tới của các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo đó, có hai trường được tuyển bổ sung gồm: THPT Xuân Khanh có mức điểm chuẩn mới là 14,0, giảm 0,5 điểm so với công bố đợt 1.

Trường THPT Nguyễn Trãi, Thường Tín có mức điểm chuẩn tuyển bổ sung là 17,25, giảm 0,25 điểm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, việc xét tuyển bổ sung chỉ áp dụng đối với những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào trường.

Thí sinh dự kỳ thi lớp 10 của Hà Nội năm nay.

Sau khi công bố điểm chuẩn bổ sung, các trường sẽ tiếp nhận hồ sơ nhập học theo thời gian quy định. Việc công bố điểm chuẩn bổ sung nhằm giúp các trường tuyển đủ chỉ tiêu, đồng thời tạo thêm cơ hội cho những học sinh chưa trúng tuyển ở đợt đầu.

Sở lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung.

Theo đó, học sinh trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn bổ sung của trường ít nhất 0,5 điểm; học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn mới công bố ít nhất 1,0 điểm.

Thời gian học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học vào trường là từ 8h ngày 4 đến 6/7. Học sinh trúng tuyển bổ sung nhập học trực tiếp tại trường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay diễn ra hồi cuối tháng 5. Sau khi chấm thi, Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường THPT công lập. Điểm chuẩn các trường dao động từ 8,5 - 26. Sau khi có điểm chuẩn, học sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến và trực tiếp.