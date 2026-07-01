Công bố nhân sự lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình TPHCM sau sắp xếp

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền hình TPHCM sau quá trình sắp xếp.

Chiều 1/7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các cơ quan báo chí TPHCM.

Tại hội nghị, ông Đặng Quốc Toàn - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn - Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, giữ chức Tổng Biên tập Báo SGGP.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho lãnh đạo Báo SGGP. Ảnh: Việt Dũng

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm 9 cá nhân giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, gồm: ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Phạm Văn Trường - Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Bùi Thị Hồng Sương - Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; ông Trương Đức Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo SGGP; bà Phạm Thị Vân Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM; ông Dương Văn Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; ông Nguyễn Khắc Cường - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; bà Trần Gia Bảo - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TPHCM, giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao quyết định cho Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Việt Dũng

Đồng thời bổ nhiệm 8 cá nhân giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, gồm: ông Lê Xuân Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; ông Đinh Minh Trung - Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; bà Tạ Thị Nam Hồng - Phó Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM; ông Đinh Đức Thọ - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; ông Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM; ông Lê Cao Cường - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TPHCM.

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng bổ nhiệm lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Cụ thể, bổ nhiệm ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao quyết định cho lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Các Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM gồm: ông Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; bà Diệp Bửu Chi - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; ông Trương Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM; ông Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết việc tổ chức lại Báo SGGP, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM nhằm xác lập 3 trụ cột chính của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM.

Việc tổ chức lại các cơ quan báo chí này không chỉ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của báo chí thành phố; chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số và khẳng định vai trò dẫn dắt thông tin chính thống.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị từng cơ quan báo chí cần phát huy thế mạnh loại hình của mình để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phản biện xã hội, đề xuất, hiến kế cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.