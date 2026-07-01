Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 11 nạn nhân ở Venezuela, mở thêm trạm cấp cứu

TPO - Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích do động đất tại khu vực bang La Guaira của Venezuela, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã xác định được 11 vị trí và đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Đoàn công tác Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất cho biết, trong ngày 30/6 (theo giờ địa phương), đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực phường Playa Grande thuộc bang La Guaira.

Video: Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đang tích cực thực hiện nhiệm vụ giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam đem theo trang thiết bị đã chia thành các hướng khác nhau thực hiện nhiệm vụ theo sự hiệp đồng trước đó với phía Venezuela.

Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, đoàn còn tích cực tiến hành tìm kiếm tại các địa điểm xung quanh nơi thực hiện nhiệm vụ khi nhận được đề nghị hỗ trợ cụ thể từ gia đình người bị nạn.

Sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, đoàn đã xác định được 11 vị trí và đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài; đồng thời mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, đội cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho phía Venezuela rằng có thể đã phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hiện trường động đất. Vì hết nhiên liệu nên đội Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị phía Venezuela thông báo tới các đội cứu hộ cứu nạn quốc tế khác hỗ trợ.

Lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela.

Nhận được thông tin trên, đoàn Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng cùng trang thiết bị do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) dẫn đầu tới hiện trường, phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn của Mexico tiến hành tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện trời mưa to.

Trong 2 ngày qua, đoàn Việt Nam cũng đã bàn giao hàng chục tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế cho phía Venezuela.

Trong ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.