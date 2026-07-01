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Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle gặp lãnh đạo Cà Mau trước lễ tuyên phong chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Tân Lộc

TPO - Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle đã có buổi gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau, trong khuôn khổ chương trình chuẩn bị lễ tuyên chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra ngày mai (2/7).

Tối 1/7, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, cùng đoàn đại biểu Tòa Thánh Vatican đã có buổi gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

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Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã trao tặng quà lưu niệm cho Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chào mừng Đức Hồng y Tagle và đoàn đại biểu Tòa Thánh Vatican đến Cà Mau tham dự lễ tuyên chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Theo ông Hải, đây là dấu mốc đặc biệt của Giáo hội Công giáo Việt Nam, khi lần đầu tiên nghi thức tuyên chân phước được cử hành trên lãnh thổ Việt Nam. Cà Mau rất vui khi đại lễ được tổ chức đúng dịp tỉnh tròn một năm hợp nhất với Bạc Liêu.

Vì vậy, theo ông Hải, đại lễ tuyên chân phước không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo mà còn là niềm vui chung của người dân Cà Mau, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau hiếu khách, nghĩa tình.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng cho biết, tỉnh đã phối hợp với Giáo phận Cần Thơ và các đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ hàng chục nghìn giáo dân, khách hành hương trong và ngoài nước tới dự lễ.

Phát biểu tại buổi gặp, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle cho rằng, việc linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên chân phước là niềm vui lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đức Hồng y cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với Giáo hội trong công tác tổ chức, góp phần để đại lễ diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Theo kế hoạch, lễ tuyên chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào lúc 8h ngày 2/7, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (xã Phong Thạnh).

Tân Lộc
#Đức Hồng y Tagle #Cà Mau #Chân phước #Linh mục Trương Bửu Diệp #Giáo hội Việt Nam #Lễ tôn vinh

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