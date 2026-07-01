Lai Châu có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Hội nghị đã công bố quyết định số 1226/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hải, Quyền Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/7/2026.

Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Minh Hải

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ông Hoàng Minh Hải là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó đã có nhiều năm công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. Trong quá trình công tác, ông Hải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có năng lực chuyên môn, phương pháp làm việc khoa học và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị ông Hoàng Minh Hải trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, tính chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Minh Hải bày tỏ vinh dự khi được giao giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời nhận thức đây là trách nhiệm lớn trước lãnh đạo tỉnh và tập thể cơ quan. Ông Hải khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác; không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; rà soát, phân công nhiệm vụ hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong bối cảnh đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số.