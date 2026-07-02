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Pháp luật

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Khởi tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại ACV

Thanh Hà

TPO - Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đã có 31 người bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

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Bị can Vũ Thế Phiệt.

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thông tin mới nhất về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Theo đại diện đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, cho biết vụ án này thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm, thu hồi triệt để tài sản.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan đang được điều tra về 3 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ".

Trong số các bị can, ông Vũ Thế Phiệt, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo quy định Điều 222, Bộ luật hình sự.

Cơ quan tố tụng xác định ông Phiệt có hành vi nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu, liên quan các dự án do ACV làm chủ đầu tư.

Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Thanh Hà
#Vụ án tham nhũng tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam #Khởi tố 31 bị can liên quan đến ACV #Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và nhận hối lộ #Chống tham nhũng trong lĩnh vực hàng không #Vai trò của Bộ Công an và Cơ quan điều tra

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