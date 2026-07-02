Ai đứng sau Hương Tràm

TPO - Hương Tràm phát hành MV "Gái Nghệ", lần đầu thử sức dòng nhạc dân gian đương đại sau nhiều năm gắn với ballad. Tại buổi ra mắt sản phẩm, nữ ca sĩ chia sẻ hành trình thực hiện dự án, lý do lựa chọn chất liệu văn hóa xứ Nghệ cũng như những thay đổi trong định hướng âm nhạc.

Người đứng sau hỗ trợ Hương Tràm

Sau thời gian chuẩn bị, Hương Tràm trở lại với MV Gái Nghệ. Đứng sau hỗ trợ Hương Tràm là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, phần lời do nhà văn Hà Quang Minh chấp bút, hòa âm bởi producer Dương K và hoàn thiện khâu mixing, mastering bởi producer Hoàng Huy Long.

Khác với những bản ballad từng làm nên tên tuổi, sản phẩm mới lựa chọn chất liệu dân gian đương đại, kết hợp các yếu tố pop, electro và rock với phần ca từ mang màu sắc dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh.

Hương Tràm cho biết cô ý thức đây không phải hướng đi mới trên thị trường âm nhạc khi nhiều nghệ sĩ đã khai thác chất liệu văn hóa dân gian trong những năm qua.

NSND Tiến Dũng (trên) hỗ trợ con gái là ca sĩ Hương Tràm thực hiện MV.

Khi được hỏi liệu có áp lực vì là người đến sau, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi là người đến sau, là người tiếp nối - tiếp nối tất cả anh chị đi trước và cũng tiếp nối chính những gì bố tôi làm từ rất lâu. Ông cha ta có câu về dòng chảy văn hóa, và nếu đã là dòng chảy thì dù ở thượng nguồn, trung nguồn hay hạ nguồn, đó đều là những vị trí rất đẹp, rất quan trọng. Tôi không tự nhận mình là người bắt xu hướng, nhưng Tôi sẽ tiếp nối và làm nó đẹp hơn từng ngày".

Một trong những điểm đáng chú ý của MV là sự góp mặt của NSND Tiến Dũng trong phần hò ví giặm. Theo Hương Tràm, đây không chỉ là sự xuất hiện mang tính khách mời mà còn là cách cô kết nối câu chuyện gia đình với sản phẩm âm nhạc.

Nữ ca sĩ cho biết thêm ý tưởng thực hiện Gái Nghệ bắt nguồn từ lời dặn của bố - NSND Tiến Dũng, người nhiều năm gắn bó với dân ca ví giặm.

"Bố từng nói với tôi rằng trên hành trình của con, nếu một ngày nào đó con đi chậm lại và có thời gian thì hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để hướng về quê hương mình. Lời đó Tràm nhớ mãi", nữ ca sĩ kể.

Giọng ca Em gái mưa cho biết cô không bắt tay thực hiện dự án ngay sau khi nghe lời khuyên của bố, mà dành nhiều năm tìm hiểu để có đủ sự tự tin khi khai thác chất liệu văn hóa quê hương. NSND Tiến Dũng cũng đứng sau hỗ trợ cô thực hiện MV mới.

"Tôi là người kỹ tính. Với những điều liên quan văn hóa, tôi muốn hiểu cặn kẽ trước khi làm. Những năm 2000, bố từng thực hiện MV về ví giặm, về dân ca. Bố cho tôi sức mạnh trên hành trình này. Đến khi có mọi câu trả lời, âm nhạc gõ đúng cửa, tôi mới quyết định làm MV", cô nói.

Hương Tràm chia sẻ quá trình làm việc với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh diễn ra nhanh hơn dự kiến. Nữ ca sĩ nói ca khúc được hoàn thành chỉ trong khoảng hai giờ sau khi cô trình bày ý tưởng.

"Tôi nghĩ một ca khúc không thể được viết nhanh như vậy nếu bên trong nghệ sĩ không có sẵn sự rung động. Đó không phải là sự vội vàng mà là cảm xúc đã được tích tụ từ rất lâu, chờ đúng thời điểm bật ra thành âm nhạc", cô cho biết thêm.

Chờ đợi gì ở Hương Tràm?

Ở giai đoạn trước, Hương Tràm được biết đến qua các bản ballad thiên về kỹ thuật thanh nhạc như Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa... Gái Nghệ cho thấy nữ ca sĩ đang thử nghiệm hướng đi mới cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Ca khúc sử dụng nền phối kết hợp pop, electro và rock. Phần lời được xây dựng trên chất liệu ví giặm và nhiều khẩu ngữ quen thuộc của người Nghệ An. Những câu như "Đã thương thì thương cho chắc, đã trục trặc thì trục trặc cho luôn" hay hình ảnh "con thỏ đứng đầu truông" được giữ gần với cách diễn đạt trong dân gian.

Lời bài hát cũng khai thác câu ca dao "Đường vô xứ Nghệ quanh co" để xây dựng hình tượng người con gái xứ Nghệ. Thông điệp xuyên suốt ca khúc được đặt trên sự đối lập giữa "đường quanh co" và tính cách thẳng thắn trong tình cảm của nhân vật nữ.

MV được thực hiện tại nhiều địa điểm ở Nghệ An, sử dụng các bối cảnh quen thuộc như chợ Vinh, khu dân cư cũ, sân vận động cùng nhiều chi tiết gắn với đời sống địa phương như xe lam, chiếu hoa, ghế nhựa hay áo đấu của CLB Sông Lam Nghệ An.

Thay vì tái hiện quê hương theo hướng hoài niệm, ê-kíp lựa chọn kết hợp chất liệu đời sống với ngôn ngữ thời trang và dàn dựng hiện đại. Phần vũ đạo được xây dựng theo các mảng đội hình lớn, kết hợp nhiều chuyển động dứt khoát nhằm tạo sự tương phản với những hình ảnh mang màu sắc truyền thống.

Theo Hương Tràm, tên gọi Gái Nghệ mang ba lớp ý nghĩa. "Nghệ" vừa là Nghệ An - quê hương của cô, vừa là "nghệ sĩ", con đường cô đang theo đuổi, đồng thời gợi đến "nghệ thuật", giá trị được truyền lại từ gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực dân ca.

Sau nhiều năm hoạt động, đây là lần đầu Hương Tràm lựa chọn khai thác trực diện bản sắc quê hương trong một dự án âm nhạc. Thay vì chỉ tập trung vào thế mạnh ballad vốn giúp cô tạo dựng tên tuổi, nữ ca sĩ đang mở rộng phạm vi thử nghiệm sang dòng nhạc mang màu sắc văn hóa bản địa, đồng thời thay đổi cách xây dựng hình ảnh.

Việc lựa chọn dân gian đương đại cũng đặt Hương Tràm vào xu hướng đang được nhiều nghệ sĩ Việt theo đuổi trong vài năm trở lại đây. Thay vì nhấn mạnh yếu tố cách tân, nữ ca sĩ cho biết cô xem đây là hành trình tiếp nối những giá trị văn hóa đã có sẵn và là cách thể hiện tình cảm với quê hương thông qua âm nhạc.

Sự đón nhận của khán giả đối với Gái Nghệ là thước đo đầu tiên cho hướng đi mới của Hương Tràm, sau quãng thời gian nữ ca sĩ chủ yếu hoạt động ở nước ngoài và từng bước trở lại thị trường âm nhạc trong nước.