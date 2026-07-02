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Hoa hậu

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Hoa hậu qua đời trong trận động đất kinh hoàng

Duy Nam

TPO - Skarlent Rodríguez - Hoa hậu Hòa bình Orlando 2025 cùng bạn trai José Castro qua đời sau khi mất tích từ trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Venezuela vào ngày 24/6.

Báo chí Venezuela đưa tin Skarlent Rodríguez và José Castro - cặp tình nhân trẻ người Venezuela - qua đời, sau thông tin mất tích vì trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Venezuela vào ngày 24/6.

Nhiều ngày qua, các thành viên gia đình và đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, hy vọng tìm thấy họ còn sống. Ngày 29/6, thi thể của cả hai được tìm thấy mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà chung cư nơi họ sinh sống ở Catia La Mar, bang La Guaira, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

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Skarlent Rodríguez và José Castro qua đời trong thảm họa động đất ở Venezuela.

Skarlent Rodríguez đăng quang Hoa hậu Hòa bình Orlando 2025, sau đó tham dự cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Hòa bình Venezuela 2025. Bạn bè mô tả Skarlent tốt bụng, mạnh mẽ và thân thiện.

Xét trên quy mô thương vong, mức độ phá hủy hạ tầng và tác động kinh tế - xã hội, trận động đất kép ngày 24/6/2026 được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Venezuela kể từ trận động đất năm 1812.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Venezuela 2016 Keysi Sayago đăng bài viết kêu gọi sự giúp đỡ để tìm kiếm người em họ của mình, Carol Palacios bị mất tích kể từ khi trận động đất kinh hoàng xảy ra.

Sau đó, Keysi thông báo rằng thi thể em họ cô được tìm thấy dưới đống đổ nát của ngôi nhà ở La Guaira. Keysi tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp từ các đội cứu hộ nhằm huy động máy móc hạng nặng để giúp trục vớt thi thể em họ cô khỏi đống đổ nát.

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Irene Ferreira - Hoa hậu Thế giới Venezuela 1994 và Hoa hậu Venezuela 2016 Keysi Sayago đều có người thân mất tích trong trận động đất.

Keysi Sayago kêu gọi sự hỗ trợ và giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế cho Venezuela trong thảm kịch.

Thông tin mới cập nhật cũng cho biết Andrés Krauter, con trai 17 tuổi của Irene Ferreira (Hoa hậu Thế giới Venezuela 1994), mất tích sau trận động đất kinh hoàng ở Caraballeda, La Guaira, Venezuela.

Theo các báo cáo, Andrés đang ở cùng bạn bè tại khu dân cư Palafitos del Mar khi trận động đất xảy ra. Cậu bé vẫn chưa được tìm thấy kể từ sau thảm họa. Cha của Andrés đã không ngừng tìm kiếm con trai mình. Ông mặc chiếc áo có dòng chữ “Tôi đang tìm con trai tôi”.

Irene Ferreira đại diện cho Venezuela tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1994 ở Nam Phi và giành vị trí Á hậu 2. Người đẹp đăng quang cuộc thi năm đó là Aishwarya Rai của Ấn Độ.

Hiện cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế đang hướng về Venezuela và chia sẻ với những mất mát của các hoa hậu của cường quốc sắc đẹp. Nhiều Hoa hậu Venezuela cũng tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ Venezuela trong thời điểm khó khăn.

Duy Nam
#hoa hậu qua đời #động đất Venezuela #Hoa hậu Venezuela

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