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Pháp luật

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Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.000 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Theo Bộ Tư pháp, tính đến hết tháng 5/2026, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngày 2/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

Báo cáo kết quả công tác cho thấy, lĩnh vực Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong điều kiện số lượng các vụ việc và tiền phải thi hành tăng cao, cùng nhiều “đại án” với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, số lượng đương sự lên đến hàng chục nghìn người, tài sản rải rác ở nhiều địa phương… toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đã nỗ lực, kết quả vẫn giữ được sự ổn định tương đương cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính từ tháng 10/2025 đến tháng 5/2026, Thi hành án dân sự đã thi hành xong 350.323 việc, đạt tỉ lệ 55,43% so với cùng kỳ năm 2025; về tiền đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 31,11% (tăng 4,44%).

Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ với hơn 6.000 tỷ đồng.

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Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) liên quan vụ án tham nhũng gây bức xúc dư luận.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành triển khai rà soát toàn diện TTHC.

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Bộ Tư pháp đã cùng các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai “chiến dịch” tổng rà soát hệ thống TTHC, tham mưu Chính phủ ban hành 11 nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ban hành theo thẩm quyền 16 thông tư để thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD. Qua đó, cắt giảm 697 TTHC, đơn giản hóa 673 TTHC, cắt giảm 1.754 ĐKKD không cần thiết.

Đến nay, đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện TTHC, cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024 (riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm, bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Kết luận số 18-KL/TW)…

Hoàng An
#Thu hồi tài sản #Tham nhũng #Vù án tham nhũng #Thu hồi tài sản vụ án tham nhũng #Thi hành án dân sự

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