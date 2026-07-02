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Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương làm Phó Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Trường Phong

TPO - Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương được tiếp nhận về công tác tại Thành ủy Hà Nội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Sáng 2/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Thành ủy.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: HNM.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Văn Trường đã công bố Quyết định số 2015-QĐ/TU ngày 26/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp nhận ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1975), Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Văn Toàn sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ để cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trường Phong
#Thành ủy Hà Nội #Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội #Công tác cán bộ #Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội #Nguyễn Văn Toàn

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