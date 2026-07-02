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Nhiều động vật quý hiếm được cứu hộ thả về môi trường tự nhiên

Ngọc Tú

TPO - Trong những ngày qua, người dân ở các xã Tiền Phong, Quỳ Châu, Châu Tiến (Nghệ An) liên tục phát hiện các cá thể động vật hoang dã quý hiếm lạc vào trong vườn nhà. Số động vật này sau đó được bàn giao cho cơ quan chuyên môn cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 2/7, lãnh đạo xã Tiền Phong (Nghệ An) cho biết, xã vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quế Phong, Công an xã và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt tổ chức thả một cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) về môi trường tự nhiên.

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Cá thể rùa núi vàng được người dân bàn giao cho Kiểm lâm, Công an xã. (Ảnh: Sầm Thanh).

Trước đó, ông Lô Văn Tuấn (trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong) phát hiện một cá thể rùa núi vàng. Ông Tuấn sau đó đã đưa cá thể rùa này lên xã Tiền Phong để giao nộp.

Qua kiểm tra, cá thể rùa nặng 3,5kg, dài khoảng 30cm, sức khỏe ổn định. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

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Cá thể rùa được thả về môi trường tự nhiên tại rừng đặc dụng Pù Hoạt. (Ảnh: Sầm Thanh).

Sau khi tiếp nhận và đánh giá điều kiện sinh tồn, các lực lượng đã thả cá thể rùa trở lại môi trường sống tự nhiên tại khu rừng đặc dụng Pù Hoạt, nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong một diễn biến khác, trước đó vào ngày 30/6, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu (Nghệ An) cũng vừa phối hợp với UBND xã Châu Tiến tiếp nhận và chuyển một cá thể voọc non đến Vườn quốc gia Pù Mát cứu hộ trước khi thả về môi trường thiên nhiên.

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Cá thể voọc con được chị Trình phát hiện trong vườn nhà và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm, công an địa bàn.

Cụ thể, ngày 29/6, chị Lim Thị Phương Trình (trú tại bản Lầu, xã Châu Tiến) phát hiện một cá thể động vật rừng đi lạc vào vườn nhà. Nghi đây là voọc con, thuộc loài động vật hoang dã quý hiếm, chị Trình chủ động trình báo chính quyền địa phương và liên hệ lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu phối hợp với UBND xã Châu Tiến kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận theo đúng quy định. Theo đó, cá thể voọc con này nặng khoảng 0,4kg, dài khoảng 45cm.

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Cá thể voọc con được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Vườn Quốc gia Pù Mát trước khi thả về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu đã bàn giao cá thể voọc cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Khi đủ điều kiện, cá thể voọc sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó vào ngày 19/6, UBND xã Quỳ Châu cũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu và Công an xã tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

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Cá thể khỉ đuôi lợn được ông Sinh phát hiện trong vườn nhà.

Cụ thể, cá thể khỉ đuôi lợn được ông Vi Đức Sinh (trú bản Poọng, xã Quỳ Châu) phát hiện trong khu vực vườn nhà. Trong quá trình xua đuổi, con vật có biểu hiện hoảng loạn và quay lại tấn công người.

Sau khi bắt giữ an toàn, ông Sinh đã bàn giao lại cho chính quyền xã để có hướng xử lý.

Qua kiểm tra, cá thể động vật được xác định là khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) nặng 3,9kg, dài khoảng 50cm, sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

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Chính quyền xã và các lực lượng tiếp nhận cá thể khỉ để bàn giao cho Trung tâm cứu hộ.

Cá thể khỉ đuôi lợn sau đó được bàn giao cho đơn vị cứu hộ chuyên trách để chăm sóc, theo dõi và thực hiện các bước bảo tồn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cứu hộ #động vật #động vật hoang dã #động vật quý hiếm #động vật quý #thả động vật quý về tự nhiên #môi trường tự nhiên #khoa học

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