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Lái xe ôtô tông trúng hai 2 người trên vỉa hè rồi rời khỏi hiện trường

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Sau khi va chạm khiến 2 người bị thương trên vỉa hè đường Trần Phú, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, chiếc ô tô liên quan đã rời khỏi hiện trường. Chỉ khoảng 15 - 20 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác định được phương tiện để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển kiểm soát 30H-159.** lưu thông theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường bất ngờ lao lên vỉa hè, va chạm với anh P.X.C (SN 1989, trú số nhà 1480 đường Trần Phú) đang đứng trên vỉa hè và anh T.N.M (SN 1985, trú số nhà 1482 đường Trần Phú) đang ngồi trên vỉa hè. Sau va chạm, chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

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Lực lượng chức năng có mặt xác minh chiếc xe gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: NDCC.

Khoảng 15 - 20 phút sau, tổ công tác xác định được xe ô tô biển kiểm soát 30H-159.** tại nơi ở của chủ phương tiện là ông N.V.T (SN 1967, trú đường Hoàng Quốc Việt, tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường). Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Đạt - Văn Đức
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