3 người thương vong sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy

TPO - Vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 2/7, tại Km1917+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 9, xã Nhân Cơ, ô tô mang biển kiểm soát 50E-483.XX do tài xế Vi Minh Hảo (SN 2002, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, ô tô bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 49D1-330.XX chở 3 người đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa và phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.