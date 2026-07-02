Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

3 người thương vong sau vụ va chạm giữa ô tô và xe máy

Thái Lâm

TPO - Vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 2/7, tại Km1917+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 9, xã Nhân Cơ, ô tô mang biển kiểm soát 50E-483.XX do tài xế Vi Minh Hảo (SN 2002, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

img-6390.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, ô tô bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 49D1-330.XX chở 3 người đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa và phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #tỉnh Lâm Đồng #3 người thương vong #xã Nhân Cơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe