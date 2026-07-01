Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng vẫn ngổn ngang, cư dân ven đường khổ vì bụi

TPO - Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án nâng cấp quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể hoàn thành như cam kết. Nhiều đoạn đường còn dang dở, bụi đất mù mịt mỗi khi xe tải lưu thông khiến cuộc sống người dân dọc tuyến bị đảo lộn.
Những ngày cuối tháng 6, ghi nhận của phóng viên trên quốc lộ 28B cho thấy các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc tăng tốc hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, công nhân sơn kẻ vạch, lắp đặt hộ lan và biển báo.