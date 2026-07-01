Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng vẫn ngổn ngang, cư dân ven đường khổ vì bụi

Thái Lâm

TPO - Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án nâng cấp quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể hoàn thành như cam kết. Nhiều đoạn đường còn dang dở, bụi đất mù mịt mỗi khi xe tải lưu thông khiến cuộc sống người dân dọc tuyến bị đảo lộn.

tp-c_dsc-8238.jpg
tp-c_dsc-8231.jpg
tp-c_dsc-8269.jpg
Những ngày cuối tháng 6, ghi nhận của phóng viên trên quốc lộ 28B cho thấy các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc tăng tốc hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Nhiều đoạn đã được thảm nhựa, công nhân sơn kẻ vạch, lắp đặt hộ lan và biển báo.
tp-c_dsc-8193.jpg
Từ khi các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối TPHCM với các tỉnh miền Trung đưa vào khai thác, nhiều du khách lựa chọn quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh để di chuyển lên Đà Lạt, khiến áp lực giao thông trên tuyến ngày càng lớn.
tp-c_dsc-8201.jpg
Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (đơn vị quản lý thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng), phần cấp phối 1,4km cuối tuyến cơ bản hoàn thành và sẽ được thảm bê tông nhựa trong tuần. Toàn bộ phần mặt đường còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 5/7 để đưa tuyến vào khai thác.
tp-c_dsc-8218.jpg
Trên thực địa, những đoạn đã hoàn thành thảm nhựa đang được triển khai đồng loạt các hạng mục hoàn thiện như sơn kẻ vạch, lắp đặt hộ lan, biển báo giao thông. Các đoạn chưa thể thảm nhựa, đơn vị thi công đang san gạt, cấp phối đá dăm và xử lý các vị trí hư hỏng.
tp-c_img-6326.jpg
Tuy nhiên, tại một số vị trí còn khối lượng công việc lớn, đặc biệt khoảng 10km đầu tuyến qua xã Lương Sơn và khu vực chân đèo Đại Ninh (gần thủy điện Bắc Bình), mặt đường vẫn gồ ghề, nhiều đoạn đang được xử lý nền đường.
tp-c_img-6324.jpg
Mỗi khi hàng trăm phương tiện, nhất là xe tải trọng lớn, nối đuôi nhau lưu thông qua đây, bụi đất lại cuốn mù mịt. Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến cho biết tình trạng này kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.
tp-c_img-6325.jpg
"Đơn vị thi công có tưới nước giảm bụi nhưng không thường xuyên. Vào giờ cao điểm, xe cộ qua lại liên tục khiến bụi phủ kín nhà cửa, cây cối và che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông", một người dân sinh sống tại khu vực tuyến đường chạy qua cho biết.
tp-c_dsc-8189.jpg
Tại cầu cạn số 4 trên tuyến, các hạng mục vẫn đang được thi công gấp rút. Dù bản mặt cầu đã được đổ bê tông, nhiều công đoạn như lắp lan can và hoàn thiện kỹ thuật vẫn chưa hoàn thành.
tp-c_dsc-8224.jpg
Thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 28B, anh Văn Giang cho biết, tuyến đường đang thay đổi từng ngày. Nếu tiến độ được duy trì như hiện nay, việc đi lại sẽ thuận lợi hơn khi dự án hoàn thành.
tp-c_dsc-8197.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, chiều dài khoảng 68km, khởi công từ tháng 4/2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, đến nay dự án đã 2 lần lỡ tiến độ.
Thái Lâm
#quốc lộ 28B #Lâm Đồng #đèo Đại Ninh #bụi mù mịt #oằn mình #nhiều lần lỡ hẹn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe