Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng vẫn ngổn ngang, cư dân ven đường khổ vì bụi

TPO - Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, dự án nâng cấp quốc lộ 28B, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể hoàn thành như cam kết. Nhiều đoạn đường còn dang dở, bụi đất mù mịt mỗi khi xe tải lưu thông khiến cuộc sống người dân dọc tuyến bị đảo lộn.