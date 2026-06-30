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Vụ bạt núi, lấn hồ du lịch quốc gia: Mời sở ngành về đo đạc để xác định, xử lý các vị trí vi phạm

Viết Hà

TPO - Sau các bài phản ánh của Báo Tiền Phong về việc bạt núi, lấn hồ Hòa Bình (hồ du lịch quốc gia) không được xử lý triệt để; báo cáo một đằng, thực tế một nẻo, UBND xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đã xử lý thêm các nội dung vi phạm.

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Các cá nhân vi phạm thuê máy móc tháo dỡ bờ kè và di dời đất lấn chiếm hồ Hòa Bình.

Ông Đào Tiến Quyết, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết, ngay khi Báo Tiền Phong mới phản ánh về những sai phạm đất đai tại xóm Mơ, UBND xã Đà Bắc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt xử lý, lập biên bản hiện trường, buộc các cá nhân vi phạm dừng hành vi lấn hồ.

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không được thực hiện dứt điểm và Báo Tiền Phong tiếp tục phản ánh trong bài viết "Vụ bạt núi, lấn hồ du lịch quốc gia: Xã báo cáo tỉnh một đằng, thực tế lại một nẻo" (đăng tải ngày 24/4).

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Bờ hồ Hòa Bình được khắc phục.

Theo ông Quyết, ngay khi bài báo tiếp theo được đăng tải, UBND xã Đà Bắc đã tổ chức kiểm tra hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra ngày 24/4, để đảm bảo không bỏ lọt hành vi vi phạm, UBND xã Đà Bắc đã mời cơ quan chức năng trích đo để xác định chính xác vi phạm. Theo số liệu trích đo ở mực nước cao nhất của hồ Hoà Bình (122m), phần đất và bờ kè vi phạm được xác định kéo dài 147,7m và vị trí lấn ra hành lang bảo vệ hồ ở vị trí rộng nhất là 14,25m.

"Đối với phần kè đá và phần đất vi phạm, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu các cá nhân vi phạm thực hiện tháo dỡ. Đến ngày 4/5, toàn bộ phần kè đá, đất đổ thêm đã được phá bỏ”, ông Quyết cho biết. Theo ông Quyết, ngày 6/5, đoàn kiểm tra liên ngành của các sở, ngành chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường và xác nhận phần đất và kè vi phạm đã được tháo dỡ.

"Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận cá nhân vi phạm đã phá bỏ phần kè đá còn lại và cơ bản khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, để tránh việc tái phạm, các cơ quan chức năng yêu cầu địa phương rà soát, kiểm tra, yêu cầu các cá nhân hoàn trả lại hiện trạng ban đầu", ông Quyết cho hay.

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Bờ kè đá và đất đổ lấn hộ đã được bốc dỡ.

"Trước yêu cầu của các cơ quan chức năng, các cá nhân vi phạm tiếp tục khắc phục và đến nay khu vực vi phạm cơ bản đã được trả về nguyên trạng ban đầu", ông Quyết khẳng định.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, kè đá vi phạm đã được tháo dỡ hoàn toàn; phần đất lấn hồ được bốc dỡ sâu hơn so với những lần khắc phục trước đây.

Viết Hà
#hồ thủy điện Hòa Bình #xử lý sai phạm #tháo dỡ công trình sai phạm #xã Đà Bắc #vi phạm đất đai #xử phạt vi phạm hành chính #công trình vi phạm

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