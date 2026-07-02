Cặp đôi bị bắt sau màn cầu hôn táo bạo trên đỉnh tháp chọc trời New York

TPO - Một cặp đôi ưa mạo hiểm vừa trèo lên ăng-ten của tòa nhà Empire State ở TP. New York (Mỹ), để giương biểu ngữ về “sức mạnh của tình yêu” và hòa bình trong màn cầu hôn đầy táo bạo ở độ cao hàng trăm mét, trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Hình ảnh cặp đôi trên ăng-ten của toà tháp chọc trời Empire State. (Ảnh: AP)

Hai người leo núi đến từ Nga - được biết đến với nghệ danh Angela Nikolau và Ivan Beerkus, từng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu của Netflix năm 2024 mang tên Skywalkers: A Love Story, kể về những màn leo lên nóc các tòa nhà chọc trời cùng câu chuyện tình yêu của họ.

Mặc quần áo màu đen, đeo mặt nạ nhưng không sử dụng dây an toàn, cả hai đứng thăng bằng trên gờ kim loại hẹp và dường như đã hôn nhau trên đỉnh ăng-ten của tòa nhà chọc trời ở New York. Ăng-ten của tòa nhà Empire State vươn cao tới 443m.

Họ còn treo biểu ngữ: “Khi sức mạnh của tình yêu vượt lên tình yêu quyền lực, thế giới sẽ có hòa bình”.

Sau khi nán lại một lúc, cặp đôi thu lại biểu ngữ rồi bắt đầu trèo xuống theo khung thép của ăng-ten. Đến bệ rộng hơn, một người dựng thiết bị chụp ảnh rồi họ ôm hôn nhau một lần nữa và chụp ảnh selfie.

Cảnh sát New York đã leo lên ăng-ten để chặn họ.

Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy cảnh sát cất tiếng chào và nói: “Hai người không được phép ở trên này”.

Một giọng nói ngoài khung hình đáp lại: “Chúng tôi vừa đính hôn”.

Chỉ vài giây sau, cảnh sát tiếp cận được vị trí của cặp đôi. Hai người bình tĩnh trèo xuống thang và nói chuyện với lực lượng chức năng trước khi bị khống chế.

Cặp đôi trên đỉnh tháp cao 443m. (Ảnh: AP)

Sau vụ việc, Angela Nikolau đăng nhiều hình ảnh lên mạng xã hội, trong đó có bức ảnh khoe chiếc nhẫn đính hôn trên nền toàn cảnh Manhattan nhìn từ trên cao.

Cảnh sát xác định danh tính thật của cặp đôi là Angelina Nikolau và Ivan Kuznetsov. Họ bị bắt với cáo buộc đột nhập trái phép, gây nguy hiểm và một số tội danh khác.

Phim tài liệu Skywalkers: A Love Story ghi lại hành trình của cặp đôi khi họ nhiều lần leo lên các công trình cao tầng mà không được phép, thậm chí đôi khi giả làm công nhân xây dựng để lẻn vào.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào họ có thể tiếp cận ăng-ten của tòa nhà Empire State - vốn nằm cao hơn nhiều so với các khu vực mở cửa cho công chúng trong tòa nhà 102 tầng.

Ban quản lý tòa nhà không trả lời câu hỏi, rằng cặp đôi đã vượt qua hệ thống an ninh như thế nào. Khách tham quan toà Empire State đều phải qua kiểm tra an ninh và không được mang theo đồ cồng kềnh, dụng cụ thể thao, trang phục hóa trang hay mặt nạ.

Màn leo trèo mạo hiểm đã thu hút đông đảo người đi đường đứng xem từ phía dưới.

“Thật điên rồ, cứ như đang xem phim vậy. Tuy vậy, có lẽ xem cảnh này còn thú vị hơn cả việc lên đài quan sát lần thứ hai”, Jonathan Roman - du khách đến từ Glasgow (Scotland), nói. Ông cùng cậu con trai 15 tuổi đã mua vé lên đài quan sát nhưng khi tới nơi thì tòa nhà bị phong tỏa vì vụ việc.

Đây không phải lần đầu tiên có người trèo lên ăng-ten hoặc các phần khác của tòa nhà Empire State. Phần lớn những vụ leo trèo trước đây đều không được phép. Riêng nam diễn viên kiêm ca sĩ Jared Leto từng được ban quản lý cho phép leo lên phần chân ăng-ten từ tầng 86 vào năm 2023 để quảng bá cho chuyến lưu diễn của mình.