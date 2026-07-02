Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều tra vụ nam shipper bị đánh dã man khi giao hàng tại Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Một nam shipper ở Tây Ninh bị đánh nứt sọ, đa chấn thương sau khi xảy ra tranh cãi về việc đổi trả đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng.

Ngày 2/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra vụ một nam shipper bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng sau mâu thuẫn liên quan đến việc đổi trả đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại thời điểm nam shipper bị nhiều người hành hung sau tranh cãi.

Nạn nhân được xác định là anh L.H.P (SN 2000, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), làm nghề giao hàng tại khu vực phường Gò Dầu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/6, anh P. giao một đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng đến một khách hàng tại ấp Xóm Mía, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

tp-br_1782961013670-402604765315907490-5251621102188594645-49d94784a1b65ed84cc892a3dddbfbdc-6346.jpg
Cơ quan công an đang xác minh diễn biến vụ việc và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người thân anh P. cho biết đây là đơn hàng có giá trị cao và không có tem kiểm hàng. Theo quy định của sàn thương mại điện tử, người mua phải thanh toán trước, đồng thời quay video quá trình mở hàng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại hoặc đổi trả nếu phát sinh sự cố.

Sau khi nhận hàng, khách không thực hiện việc quay video mở hàng theo hướng dẫn. Khi phát hiện sản phẩm có vấn đề và yêu cầu hoàn trả, anh P. đã hỗ trợ liên hệ với người bán và sàn thương mại điện tử để tìm phương án xử lý. Tuy nhiên, do không có video mở hàng theo quy định nên yêu cầu hoàn tiền không được chấp thuận.

tp-br_1782961013641-402604765315907490-5251621102188594645-12ba78d36a56773d5c78cfc4eacdfee2-6356.jpg
Nam shipper bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đến khoảng 13 giờ ngày 18/6, khi anh P. tiếp tục đến địa chỉ trên để giao một đơn hàng khác, khách hàng yêu cầu nam shipper phải chịu trách nhiệm đối với đơn hàng trước đó. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi.

Theo phản ánh từ gia đình nạn nhân, trong lúc xô xát, anh P. bị nhiều người lao vào hành hung. Nam shipper bị đánh đến mức nứt sọ, trên người có nhiều vết thương và phải nhập viện điều trị.

Gia đình cho biết anh P. là lao động chính trong nhà, trong khi cha mẹ đều đã ngoài 60 tuổi và mắc bệnh nền, em trai đang chuẩn bị vào lớp 10. Sau vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời mong muốn vụ việc sớm được làm rõ và những người liên quan bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tiến
#shipper #Tây Ninh #hành hung #giao hàng #đơn hàng #mâu thuẫn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe