Khi những cử nhân đại học về làm bí thư, trưởng thôn

TPO - Giảm hơn một nửa số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, Thanh Hóa không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn mạnh dạn trao trọng trách cho đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ. Nhiều cử nhân đại học, cao đẳng được đảm nhiệm vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Ngày 1/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức lễ công bố việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và trao quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận sau sắp xếp.

Việc kiện toàn tổ chức ở cơ sở diễn ra ngay sau khi tỉnh hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Cùng với đó là lựa chọn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực và được nhân dân tín nhiệm để đảm nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm số thôn, tổ dân phố từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị.

Ông Nguyễn Quang Trường - Chủ tịch UBND xã Như Xuân cho biết, địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng chủ trương đề ra. Sau sắp xếp, số thôn giảm từ 21 xuống còn 9, gồm: Yên Cát, Yên Thành, Yên Xuân, Yên Bình, Mỹ Ré, Quế Phú, Tân Bình, Mai Thắng và Đức Bình.

Theo ông Trường, cùng với việc giảm đầu mối, địa phương đã lựa chọn được những cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt huyết và được nhân dân tín nhiệm để bố trí giữ các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận.

"Sau sắp xếp thôn, xã đã lựa chọn được những cán bộ trẻ, có năng lực, có trình độ chuyên môn, nhiệt huyết, được nhân dân tín nhiệm để bố trí vào các vị trí giữ chức bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban công tác mặt trận thôn. Tất cả cán bộ thôn được bố trí đều đạt theo tiêu chuẩn, trong đó có 5 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng", ông Trường cho biết.

Đỗ Linh Chi (bìa phải) nhận quyết định làm Trưởng thôn Tân Bình (xã Như Xuân).



Một trong những gương mặt trẻ vừa được giao trọng trách là anh Đỗ Linh Chi (SN 1995). Sau thời gian học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và làm việc ở Hà Nội, anh Chi trở về quê hương sinh sống. Trước khi được chỉ định làm Trưởng thôn sau sắp xếp, anh từng đảm nhiệm các nhiệm vụ như Phó Bí thư Đoàn xã Tân Bình và cán bộ hỗ trợ Văn phòng Đảng ủy xã.

Đón nhận nhiệm vụ mới, chàng cử nhân sinh năm 1995 cho biết đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. "Tôi rất vinh dự khi được Đảng bộ, chính quyền và bà con tin tưởng giao nhiệm vụ. Nhận vị trí có nhiều trách nhiệm nên bên cạnh niềm tự hào cũng có không ít áp lực nhưng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền và người dân tin tưởng, giao phó", anh Linh Chi chia sẻ.

Không riêng xã Như Xuân, tại phường Đông Tiến cũng xuất hiện những cán bộ trẻ được giao nhiệm vụ sau sắp xếp. Anh Lê Công Tùng (SN 1990) tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Thái Bình. Sau khi trở về địa phương sinh sống, anh cùng gia đình kinh doanh nhà thuốc và tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sở. Sau sắp xếp, anh được chỉ định giữ chức Tổ trưởng Tổ dân phố Dinh Xá.

Theo anh Tùng, việc được giao nhiệm vụ là niềm vinh dự và cũng đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với bản thân.

"Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn tôi vừa được giao phó. Thời gian tới, ban cán sự tổ dân phố sẽ cùng ban công tác mặt trận, các đoàn thể và người dân xây dựng khối đoàn kết, phát huy sự đồng thuận sau sắp xếp, triển khai hiệu quả các phong trào tại khu dân cư, góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, phát triển", anh Tùng bày tỏ.

Anh Lê Công Tùng - Tổ trưởng Tổ dân phố Dinh Xá (phường Đông Tiến).

Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm số thôn, tổ dân phố từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị, giảm 2.418 đơn vị, tương đương 55,6%.

Đáng chú ý, tại "siêu phường" Hạc Thành - địa phương có quy mô dân số gần 200.000 người và diện tích lớn nhất tỉnh - số tổ dân phố cũng giảm gần một nửa, từ 125 xuống còn 65 tổ dân phố.

Cùng với việc sắp xếp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị đồng bộ các điều kiện để các thôn, tổ dân phố mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm hiệu quả về tổ chức và vận hành.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, đây cũng là bước quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo tính toán của tỉnh, sau sắp xếp sẽ giảm khoảng 4.400 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, qua đó tiết kiệm khoảng 424 tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm cho ngân sách.