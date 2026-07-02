Doanh nhân trẻ thúc đẩy hệ sinh thái tăng trưởng mới cho Quảng Ngãi

TPO - Cộng đồng doanh nhân trẻ đã có những chia sẻ thẳng thắn, đa chiều với đại diện chính quyền các cấp của Quảng Ngãi, qua đó, thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, hiệu quả, đưa các lợi thế của địa phương về công nghiệp, logistics, nông nghiệp, du lịch, thương mại, cửa khẩu và kinh tế xanh trở thành một hệ sinh thái tăng trưởng mới.

Nhận diện đúng điểm nghẽn dài hạn

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam là một trong những hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… gắn với nội dung “Thanh niên Việt Nam khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước” được xác định rõ trong Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Anh Lê Trí Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam - VPSF 2026 vòng địa phương, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức mới đây, anh Lê Trí Hải - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, Quảng Ngãi sau hợp nhất đang đứng trước một bài toán phát triển mới.

Đó là làm thế nào để biến mở rộng không gian hành chính thành mở rộng không gian kinh tế; kết nối hiệu quả vùng biển, đồng bằng, trung du, cao nguyên và biên giới; đưa các lợi thế về công nghiệp, logistics, nông nghiệp, du lịch, thương mại, cửa khẩu và kinh tế xanh trở thành một hệ sinh thái tăng trưởng mới.

Quảng Ngãi có nhiều dư địa phát triển với khu kinh tế Dung Quất, cảng biển, công nghiệp lọc hóa dầu, các khu công nghiệp, cùng không gian cao nguyên, biên giới giàu tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, sâm Ngọc Linh, cà phê, cao su, du lịch sinh thái, kinh tế cửa khẩu.

Vấn đề đặt ra là cần nhận diện đúng các điểm nghẽn dài hạn, không chỉ xử lý từng trường hợp cụ thể mà phải nâng lên thành nhóm vấn đề chính sách, nhóm giải pháp quản trị và nhóm sáng kiến hợp tác công tư.

Phát huy vai trò doanh nghiệp tư nhân

Chia sẻ tại diễn đàn, TS. Nguyễn Tố Như - Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đề xuất mô hình hợp lực giữa chính quyền, doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở giáo dục đại học trong phát triển nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ.

Theo bà Như, nhóm doanh nghiệp này không chỉ thiếu vốn tài chính mà còn thiếu năng lực sử dụng các loại vốn, thiếu năng lực quản trị, nhân lực chuyên môn, dữ liệu kỹ năng và cơ chế hỗ trợ sau tập huấn.

Bà Nguyễn Tố Như trình bày tham luận tại chương trình.

Để phát triển khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh Quảng Ngãi theo mục tiêu nhanh hơn, xanh hơn, bền vững hơn, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cần xuất phát từ nhu cầu đặt hàng thực tế; ưu tiên những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn; có cơ chế đồng đầu tư, có gói công việc cụ thể và có đo lường hiệu quả sau hỗ trợ.

Còn bà Phạm Thị Xuân Thùy - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp xanh Kon Tum, chia sẻ mô hình nông nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chuỗi liên kết “5 nhà”, kinh tế tuần hoàn, chuyển giao công nghệ và phát triển nông nghiệp xanh.

Từ thực tiễn 10 năm đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp đề xuất xây dựng các trạm chuyển giao công nghệ đổi mới sáng tạo tại địa phương có cây trồng chủ lực; thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân; đồng thời hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến khích và công nhận các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn.

Ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV, V, Chủ tịch HĐQT Công ty Seatech, gợi mở nhiều hướng tiếp cận mới cho Quảng Ngãi trong phát triển kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, logistics và kết nối xuyên biên giới.

Nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất tại chương trình. Ảnh: BTC

Trong đó, các đề xuất đáng chú ý tập trung vào phát triển hạ tầng chiến lược kết nối Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng không gian tăng trưởng từ Dung Quất đến Măng Đen, thúc đẩy các mô hình PPP thế hệ mới và phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong các dự án có tính dẫn dắt.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá các ý kiến tại diễn đàn thẳng thắn, thực tế và khẳng định tỉnh xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển. Chính quyền mong muốn được lắng nghe nhiều hơn từ cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Hoàng cho biết, Quảng Ngãi hiện đã thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND tỉnh. Đây là đầu mối tiếp nhận, phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp trẻ.

Ông Nguyễn Công Hoàng phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Điều này giúp doanh nghiệp không phải đi lại nhiều cơ quan khi phát sinh vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch hay các thủ tục khác. Bên cạnh đó, tỉnh cũng duy trì các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ hằng quý nhằm kịp thời nắm bắt và chỉ đạo xử lý các kiến nghị.

Ban Tổ chức cho biết, toàn bộ ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phân nhóm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, nội dung cần sở, ngành tiếp tục xử lý, nội dung cần kiến nghị Trung ương và nội dung có thể triển khai thí điểm sau đối thoại.