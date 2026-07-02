Cảnh phim khiến hàng triệu khán giả bật khóc của NSƯT Chí Trung

TPO - Diễn xuất của NSƯT Chí Trung trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" nhận được sự đồng cảm của khán giả. Tình yêu thương con vô bờ của người cha khiến người xem không cầm được nước mắt.

Bộ phim Dưới ô cửa sáng đèn thu hút người xem bởi những câu chuyện dung dị rất đời thường của người dân sống trong những khu tập thể cũ. Những khó khăn trong cuộc sống gia đình là điều mà khán giả dễ dàng đồng cảm với các nhân vật trong phim. Trong đó, màn thể hiện tỏa sáng của NSƯT Chí Trung vai ông Đăng nhận nhiều lời khen ngợi.

Ông Đăng chất vấn con rể vì sao không níu kéo hôn nhân.

Trong những tập gần đây, Diệu (Quỳnh Châu) quyết định ly hôn với Dương (Tiến Lộc) sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Cô không nói cho cha mẹ hai bên mà âm thầm hoàn tất thủ tục rồi mới thông báo cho ông Đăng (NSƯT Chí Trung). Thấy con gái vừa gặp khó khăn trong công việc, hôn nhân không như ý, ông Đăng rất đau buồn. Dù không ưa con rể, ông vẫn tiếc nuối vì các con không chia sẻ việc tình cảm trục trặc để hai bên gia đình cùng giải quyết, cho nhau cơ hội.

Để giúp con gái, ông Đăng rút số tiền tiết kiệm còn lại, đưa Diệu 200 triệu đồng để cô trả cho Sinh (Quang Sự). Sau đó, ông tới gặp Dương vì muốn nghe từ chính con rể lý do cả hai ly hôn.

Dương thành thật chia sẻ cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng từ lâu đã không ổn. Dù không cãi vã, không xung đột, nhưng tình cảm và sự quan tâm ngày càng nhạt dần dù cả hai cũng đã rất cố gắng.

Diệu lâm vào khó khăn khiến người cha như ông Đăng xót thương con gái.

Ông Đăng thắc mắc tại sao con rể thấy vợ tức giận bỏ đi lại không níu kéo thì Dương thừa nhận: "Thương không có nghĩa là yêu. Con không muốn lừa dối Diệu, cũng không muốn lừa dối bản thân con thêm nữa". Ông Đăng thất vọng, nghĩ con gái sẽ chua xót đau đớn thế nào khi nghe Dương nói những lời này. Dù rất tức giận cho con gái khi thấy con rể thay lòng đổi dạ, ông Đăng vẫn đưa ra lời cầu xin: "Nếu anh có ý định cưới xin gì nữa thì mong anh từ từ một chút, lặng lẽ một chút".

NSƯT Chí Trung đã có màn diễn xuất đầy cảm xúc, nam nghệ sĩ lột tả được tâm trạng đau khổ chán nản tiếc nuối khi hiểu ra cuộc hôn nhân của Diệu không thể cứu vãn, cũng nhận ra cô từng phải đối mặt với người chồng lạnh lùng dửng dưng như thế nào.

"Tôi đánh anh thì có ích gì, dù tôi có đánh mắng anh, sang nhà mạt sát anh đi chăng nữa, thì có níu kéo lại được hạnh phúc cho con gái tôi không", lời thoại run rẩy của ông Đăng khiến khán giả cảm nhận được tình yêu thương, che chở con gái vô bờ.

Cảnh ông Đăng nghẹn ngào trước con rể khiến người xem xúc động.

Khoảnh khắc ông Đăng nghẹn ngào khi đối mặt với con rể và đưa ra lời đề nghị để con gái có chút thời gian nguôi ngoai gây xúc động mạnh. Diễn xuất kìm nén tinh tế của NSƯT Chí Trung cũng chạm sâu vào trái tim người xem.

Trên các trang MXH, phân đoạn này được chia sẻ nhiều, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận. Khán giả Việt không tiếc lời ca ngợi diễn xuất thực lực của NSƯT Chí Trung.

"Ước gì tôi có một người bố như thế thì cuộc hôn nhân của tôi nó không thất bại", "Nghệ sĩ gạo cội có khác, diễn tự nhiên, xuất sắc", "Ông bố diễn đạt quá", "Đau lòng quá, Chí Trung thể hiện quá hay", "Bố thương con gái đến thắt lòng, ", "Nhìn thấy thương bố của Diệu quá!", "Xem mà chảy nước mắt, thương người cha quá", "Bác đóng đạt quá. Cảm giác giận run người mà phải kìm xuống", "Chú Chí Trung đóng đạt quá! Kìm nén thịnh nộ, xót con gái. Từng cử chỉ, giật giật từ lông mày, ánh mắt", NSƯT Chí Trung nhận được lời khen của khán giả.

Khán giả hết lời khen ngợi diễn xuất giàu cảm xúc, chân thực của NSƯT Chí Trung.

Dưới ô cửa sáng đèn vẫn có những lỗi nhỏ về kịch bản, một số khán giả cho rằng phim phải đưa những tình tiết ngoại tình phản bội vào để níu chân người xem. Tuy nhiên, điểm mạnh của phim nằm ở dàn diễn xuất thực lực, diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, trong đó, nổi bật là nhân vật ông Đăng của NSƯT Chí Trung.