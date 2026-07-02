Hà Nội: Làm rõ phản ánh phụ xe buýt từ chối nhận vé điện tử do máy quét lỗi

TPO - Sau khi nhận thông tin phản ánh từ dư luận về việc một phụ xe buýt tuyến số 27 có thái độ ứng xử không chuẩn mực và từ chối thẻ vé điện tử hợp lệ của khách, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh, yêu cầu lập biên bản xử lý.

Mới đây, mạng xã hội phản ánh trường hợp hành khách T. gặp sự cố khi sử dụng thẻ vé giao thông điện tử (loại thẻ đã xác thực Căn cước công dân và quét nhận dạng khuôn mặt) trên mạng lưới xe buýt Hà Nội.

Theo chia sẻ của anh T., trong sáng cùng ngày, việc quét thẻ thanh toán trên tuyến buýt E08 diễn ra bình thường và ghi nhận đầy đủ lịch sử chuyến đi trên ứng dụng di động.

Tuy nhiên, khi chuyển sang tuyến xe buýt số 27, do máy quét thanh toán của xe này bị hỏng, thiết bị không thể nhận diện để trừ tiền. Tại đây, nhân viên phụ xe đã kiểm tra bằng mắt thường và cho rằng vé của anh T. không hợp lệ do giao diện hiển thị màu cam (vé bình thường) không giống với giao diện hiển thị của thẻ vé sinh viên trên cùng chuyến xe.

Do hai bên không đạt được đồng thuận về tính hợp pháp của thẻ vé, nhân viên phụ xe đã yêu cầu hành khách mua vé lượt hoặc xuống xe, đồng thời có hành vi quay phim và thái độ thách thức hành khách.

"10.000 đồng mua vé lượt tôi không tiếc, nhưng cảm giác rất bực vì bản thân đã mua vé tháng và xác thực đàng hoàng. Máy quét hỏng nhưng phụ xe lại xử lý rất thiếu thiện chí", anh T. cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 1/7, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội Thái Hồ Phương xác nhận có thông tin phản ánh về trường hợp của hành khách T. Qua kiểm tra hệ thống, đơn vị quản lý xác định thẻ vé tháng điện tử của hành khách này là chính xác và hoàn toàn hợp lệ.

Đại diện Trung tâm nhìn nhận, khi xảy ra sự cố hỏng hóc thiết bị kỹ thuật, nhân viên bán vé trên xe buýt đã xử lý "cứng nhắc và không linh hoạt". Trung tâm đánh giá lỗi thuộc về nhân viên phục vụ và đã yêu cầu các bên liên quan lập biên bản về thái độ phục vụ không đúng mực, đồng thời yêu cầu đơn vị vận hành tuyến buýt có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm nhân viên này.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ khi thành phố đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết sẽ tăng cường giám sát các kênh thông tin, diễn đàn mạng xã hội nhằm kịp thời tiếp nhận phản hồi từ người dân.

Đối với các trường hợp vi phạm quy trình phục vụ, đơn vị sẽ lập biên bản và xử lý triệt để. Tuy nhiên, đại diện Trung tâm cũng lưu ý việc xác minh sẽ được tiến hành thận trọng, khách quan để phân định rõ giữa lỗi vận hành thiết bị, thái độ ứng xử của nhân viên và các trường hợp hành khách cố tình gian lận vé.