Cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo nguy cơ bị ảnh hưởng tiến độ do 'vướng' quy định về đê điều

TPO - Hạng mục nút giao thuộc dự án cầu trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng tiến độ do phải tạm dừng thi công vì 'vướng' quy định về đê điều.

Chiều 1/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông tin, các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đang được triển khai đồng loạt, nhiều hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và quy định về đê điều.

Đối với Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100% với 62,51ha. Các địa phương đang tiếp tục phá dỡ công trình, di dời hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, nút giao Nghi Tàm chậm tiến độ do phải tạm dừng thi công theo quy định về đê điều đến tháng 11/2026.

Dự án cầu Tứ Liên nhìn từ trên cao (ảnh chụp đầu tháng 6/2026)

Với Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, phía Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 32,6ha/32,6ha, trong khi phía tỉnh Hưng Yên mới bàn giao 56,48% diện tích. Công trình cầu chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi hai trụ tháp, đang thi công bệ trụ và cầu dẫn. Giá trị thực hiện đạt 15,7% hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. Dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Tại Dự án cầu Trần Hưng Đạo, công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 95%. Cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, nhiều hạng mục cầu dẫn, cầu vượt Cổ Linh đang được triển khai. Dù tiến độ chung cơ bản bảo đảm yêu cầu, hạng mục nút giao Trần Hưng Đạo vẫn chịu ảnh hưởng bởi quy định về an toàn đê điều, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Đối với Dự án cầu Thượng Cát, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, cầu chính hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, cầu dẫn đang tiếp tục thi công, đạt hơn 16% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ các nút giao với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng còn chậm do chờ điều chỉnh dự án.

Dự án cầu Vân Phúc đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cầu chính hoàn thành 97/102 cọc khoan nhồi; cầu dẫn đang được triển khai đồng bộ, đạt khoảng 28,4% giá trị hợp đồng. Dự án không phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Đối với cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, hai công trình đã hoàn thành cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ vượt cao trình lũ. Cầu Hồng Hà đạt khoảng 37% giá trị hợp đồng, cầu Mễ Sở đạt 35%. Theo kế hoạch, cả hai công trình sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Hiện cầu Mễ Sở còn vướng phần giải phóng mặt bằng bổ sung tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đối với cầu Lệ Chi (cầu vượt sông Đuống thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình), thành phố đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026. Dự kiến tuyến chính sẽ hoàn thành, thông xe trước ngày 10/11/2027.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, bảo đảm hoàn thành các mốc công việc theo kế hoạch, đồng thời chủ động các giải pháp thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ nhưng vẫn bảo đảm an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường nhấn mạnh, các dự án cầu vượt sông Hồng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời gian qua thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể theo từng mốc tiến độ, từ giải phóng mặt bằng đến thi công xây dựng.

Đánh giá kết quả thực hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư và các nhà thầu. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án cơ bản đã hoàn thành, phần việc còn lại chủ yếu là di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Các đơn vị thi công cũng đang bám sát tiến độ để triển khai các hạng mục công trình.

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn thời tiết có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thi công. Vì vậy, ông Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thành các công việc còn lại về giải phóng mặt bằng và thi công.

Nhấn mạnh yêu cầu vừa bảo đảm an toàn đê điều, vừa không để ảnh hưởng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, các nhà thầu cùng các sở ngành liên quan chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tranh thủ thời điểm thuận lợi để tổ chức thi công linh hoạt. "Không thể thực hiện một cách cứng nhắc, mà phải vừa bảo đảm yêu cầu an toàn đê điều, phòng chống lũ, vừa tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công", lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.

Đối với các nội dung liên quan đến tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm không làm ảnh hưởng tiến độ các dự án.