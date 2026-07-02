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Tội phạm ma túy tại Đắk Lắk tăng 30%

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk đang ghi nhận tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó ma túy và lừa đảo công nghệ cao có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn ngành hai cấp kiểm sát đã kiểm sát khởi tố mới 986 vụ/1.979 bị can, tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, tội phạm ma túy tăng khoảng 30%, với nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

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Tang vật trong vụ án buôn bán ma tuý quy mô lớn mà lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk triệt phá hồi tháng 4/2026.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cũng tiếp tục gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi như đầu tư tài chính ảo, trúng thưởng, đặt hàng online rồi chiếm đoạt tiền của người dân.

Tội phạm tham nhũng, chức vụ cũng được phát hiện và xử lý nhiều hơn so với cùng kỳ. Trong kỳ, cơ quan chức năng đã truy tố và xét xử 12 vụ án, thu hồi hơn 7,6 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành đã tiến hành 86 cuộc kiểm sát, ban hành 27 kiến nghị và 1 kháng nghị, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án và bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh.

Đáng chú ý, Đắk Lắk là 1 trong 6 địa phương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 205/2025/QH15 về bảo vệ người yếu thế và lợi ích công. Trong 6 tháng, ngành đã thụ lý 22 vụ việc, ban hành nhiều quyết định yêu cầu chấm dứt vi phạm và kiến nghị phòng ngừa.

Huỳnh Thủy
#lừa đảo #công nghệ cao #Đắk Lắk #tội phạm #ma túy

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